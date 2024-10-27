發文指家寧舉止怪異遭批「蹭熱度」！　孫生反擊澄清：目的是關心

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧26日證實分手，宣布各自經營個人頻道，女方日前參加心靈課程一事，掀起眾多討論。反骨男孩孫生對此事表達看法，發文透露走鐘獎時發現家寧一直露出詭異的笑，會自己一直碎唸「很像恐怖片當中被鬼附身的感覺」，表達了擔憂，不過該篇貼文一出，馬上被批評他想蹭家寧熱度，真的關心就該私下講，而非公開發文，他則解釋是希望大家一起集氣。

▲家寧與孫生是華岡藝校同屆的校友。（圖／翻攝自家寧、孫生Instagram）

孫生在社群上留言寫下：「我若要蹭，我早就拍二創影片亂模仿她、調侃她， 我的目的就是想要大家集氣關心這件事。」與家寧是華岡藝校同屆的校友，有感而發道「因為想到以前在學校的點滴，雖然畢業後平時沒什麼交集，但看到彼此在YT上成長很難得！」最後再強調「我就是要大家一起集氣關心她，這才是我的用意！ 」

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▲孫生解釋自己沒有想蹭熱度的意思。（圖／翻攝自孫生Threads）

針對被質疑不私訊，卻公開發文，孫生表示「早就私訊了⋯」不過依舊有大量批評湧入，他則繼續解釋「真的因為是她，我才會關心的，我不是什麼聖人，我這麼腦包」，並反嗆質疑他的人「永遠都是有你這樣的人QQ，我們以前在學校多好，也要報告給你嗎？」一一反駁批評他的留言。

此前，孫生發文表達對家寧的擔憂，雖然平時與家寧無太多交集，但見面兩人總是聊得很開心。昨日走鐘獎期間兩人坐在一起，他發現對方的表情和行為變得十分詭異「她會一直露出很詭異的笑，然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的。我清楚那個不是在做效果，沒有鏡頭拍呀。」這些舉動讓孫生感到害怕，他形容這情景如同「恐怖片中被鬼附身的場景」，坦言真的被嚇到。