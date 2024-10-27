與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTube頻道「眾量級」Andy與家寧，日前證實已經正式分手，宣布未來將各自開展新頻道。其中，Andy於26日在個人新頻道「Andy老師」上傳新影片，分享房間的大改造，留言區湧入大量留言送上鼓勵，但也不乏批評家寧的言論，而他在留言區與粉絲的互動卻引發網友猜測，認為兩人疑似並非和平分手。

▲Andy、家寧疑似非和平分手。（圖／翻攝自Andy、家寧Instagram）

影片上傳之後，許多網友送上鼓勵，其中Andy按讚了部分留言，包含「寧願看Andy～～也不會再看她！老師加油～還是你最自然」、「謝謝現在的Andy守住了最初的那個自己，繼續加油」、「我只訂閱Andy，希望你能繼續帶給我們驚喜與歡樂」、「不知道為什麼原本喜歡家寧，可是最後我還是選擇追Andy的頻道，人的確都會成長、往前，但感覺不是當初我喜歡的她了」。

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▲Andy按讚的留言。（圖／翻攝自Andy YouTube）

按讚並回覆愛心的留言中，有一些批評家寧的言論，因此也讓網友猜測兩人分手有不為人知的內情，甚至有留言直指：「這留言Andy給了愛心，看來忍很久了！」此外，有網友表示Andy影片風格似曾相識，認為他在「眾量級」時期應該主要負責影片企劃，他則親自回覆解釋，表示自己一直都是主要負責剪輯。