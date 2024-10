記者吳睿慈/台北報導

南韓演員崔振赫憑藉戲劇《她的日與夜》獲得最優秀男演員獎,他26日在台舉辦見面會,不止將見面會升級為粉絲演唱會,更帶來多首歌曲及多樣互動環節,187公分的他以一身全黑帥氣俐落西裝登場,開場即獻唱他在《九家之書》中的OST歌曲〈過得好嗎〉。隨後以中文問候:「大家好,我是崔振赫,大家過得好嗎?我想你們了!」掀起全場熱烈尖叫聲。

▲崔振赫承認演《她的日與夜》以前動念放棄當演員。(圖/遠傳電信、遠傳friDay提供)



崔振赫感性地分享,當時自己曾陷入低潮、甚至考慮放棄演戲時,這部電視劇宛如禮物般出現,邀請他參與演出,而這部劇的成功為他的人生帶來了巨大的轉折,「這是我人生中最棒的禮物,而各位也是我人生中最棒的禮物。因此特別選擇這首歌曲獻給大家。」



互動遊戲環節中,崔振赫透過二選一的問題,與粉絲們分享了他對於愛情與生活的看法,並給出幽默又真誠的回答,讓粉絲們對他有了更多了解。此外,他也在現場即興跳起最近熱門的〈APT.〉和「三振舞」。崔振赫對粉絲的體貼也展現在他精心設計的環節「奔向你,實現你的願望」,寵粉的他走下舞台聆聽粉絲心願,與粉絲零距離接觸,現場充滿浪漫氛圍。

▲▼崔振赫在台灣跳三振舞。(圖/遠傳電信、遠傳friDay提供)







崔振赫精彩的演唱表演也是當晚的一大亮點,不僅限於抒情曲目,還有DAY 6的〈Time of Our Life〉、及電視劇《繼承者們》的OST〈說話〉和《揹著善宰跑》的OST《陣雨〉等熱門曲目,他更挑戰了BTS田柾國的〈Standing Next You〉,又唱又跳展現自己的舞蹈實力,完美演繹令全場驚豔。對於這次的挑戰,他透露花了不少時間練習,「最近為了準備這個舞蹈,真的很認真的練習了,現在膝蓋還有點積水呢。」這麼努力就是為了回饋台灣粉絲的熱情。