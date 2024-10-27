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187cm崔振赫台灣跳「三振舞！」　吐露人生低潮「險放棄當演員」

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員崔振赫憑藉戲劇《她的日與夜》獲得最優秀男演員獎，他26日在台舉辦見面會，不止將見面會升級為粉絲演唱會，更帶來多首歌曲及多樣互動環節，187公分的他以一身全黑帥氣俐落西裝登場，開場即獻唱他在《九家之書》中的OST歌曲〈過得好嗎〉。隨後以中文問候：「大家好，我是崔振赫，大家過得好嗎？我想你們了！」掀起全場熱烈尖叫聲。

▲▼187cm崔振赫台灣跳「三振舞！」　承認演《日與夜》前動念放棄當演員。（圖／遠傳電信、遠傳friDay提供）

▲崔振赫承認演《她的日與夜》以前動念放棄當演員。（圖／遠傳電信、遠傳friDay提供）

崔振赫感性地分享，當時自己曾陷入低潮、甚至考慮放棄演戲時，這部電視劇宛如禮物般出現，邀請他參與演出，而這部劇的成功為他的人生帶來了巨大的轉折，「這是我人生中最棒的禮物，而各位也是我人生中最棒的禮物。因此特別選擇這首歌曲獻給大家。」
 
互動遊戲環節中，崔振赫透過二選一的問題，與粉絲們分享了他對於愛情與生活的看法，並給出幽默又真誠的回答，讓粉絲們對他有了更多了解。此外，他也在現場即興跳起最近熱門的〈APT.〉和「三振舞」。崔振赫對粉絲的體貼也展現在他精心設計的環節「奔向你，實現你的願望」，寵粉的他走下舞台聆聽粉絲心願，與粉絲零距離接觸，現場充滿浪漫氛圍。

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▲▼187cm崔振赫台灣跳「三振舞！」　承認演《日與夜》前動念放棄當演員。（圖／遠傳電信、遠傳friDay提供）

▲▼崔振赫在台灣跳三振舞。（圖／遠傳電信、遠傳friDay提供）

▲▼187cm崔振赫台灣跳「三振舞！」　承認演《日與夜》前動念放棄當演員。（圖／遠傳電信、遠傳friDay提供）
 
崔振赫精彩的演唱表演也是當晚的一大亮點，不僅限於抒情曲目，還有DAY 6的〈Time of Our Life〉、及電視劇《繼承者們》的OST〈說話〉和《揹著善宰跑》的OST《陣雨〉等熱門曲目，他更挑戰了BTS田柾國的〈Standing Next You〉，又唱又跳展現自己的舞蹈實力，完美演繹令全場驚豔。對於這次的挑戰，他透露花了不少時間練習，「最近為了準備這個舞蹈，真的很認真的練習了，現在膝蓋還有點積水呢。」這麼努力就是為了回饋台灣粉絲的熱情。

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