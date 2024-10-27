江宏恩八點檔最慘！　遭誘染毒「又被兄弟初戀仙人跳」後果GG了

記者黃庠棻／台北報導

江宏恩近日在三立八點台劇《願望》中被下藥染毒設計仙人跳，劇情風波不斷，可以說是近期各角色中最慘的。他所飾演的耀武個性直爽，以為自己靠著酒店媽媽桑可以得到好處，殊不知一切都是圈套。

▲江宏恩近期在《願望》受苦受罪。（圖／三立提供）

江宏恩在《願望》中不僅被兄弟黃少祺的初戀女友王樂妍色誘，甚至還在咖啡中加入毒品讓他常常光顧酒店，並下藥昏迷設計仙人跳，逼他在江國賓面前下跪錄影簽下賠款十億單據，而染上毒癮的他也開始產生戒斷現象，不斷失控暴衝、自言自語，精湛的演技也讓觀眾表示看的好過癮。

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▲江宏恩近期在《願望》受苦受罪。（圖／三立提供）

尤其，江宏恩毒癮犯的時候的演出，演得傳神，網友表示「原本很討厭耀武的，但現在怎麼覺得他有點可憐」、「慘成這樣，江宏恩真的用生命在演戲」、「被迫染毒癮已經很慘了，說話還沒人要相信。」江宏恩表示這次耀武這角色的喜怒哀樂很鮮明，跟以往的角色比較不一樣，可以大喜大悲也可以大怒，他是透過這情緒反應去演這角色，劇中從一開始就埋下兄弟情這梗，對他而言是種缺憾。

▲江宏恩近期在《願望》受苦受罪。（圖／三立提供）

而面對劇中遭王樂妍咖啡中下毒，而染上毒癮，「粉紅陷阱」是男人很容易陷入的一個陷阱，是不是能夠閃過這種誘惑，也是一門功夫與學問，江宏恩說他覺得男人在每個人年齡遇到這種狀況，處理的方式不一樣，那就是要看自己，這門學問雖然很八股，可是實際面對的話還是要看自己的把持能力。

▲江宏恩近期在《願望》受苦受罪。（圖／三立提供）

江宏恩說道「所以當你遇到了，也許會有那麼一段很沉迷」，所以他認為就是看每個人清醒的時間快或慢，也許這樣的誘惑不是每個人都會有一個很好的ending，所以看誰能夠早一點看清這一點。

而江宏恩在圈內形象一直保持不錯，他笑說自己年紀也到一個程度，經過的事情也多，受過的誘惑也有，再加結婚多年，就像玩手遊，這個遊戲你已經看過或者你已經玩過，所以也可以說是免疫了，之後又補充表示「當然也不能夠把話說死，未來絕對不可能會這樣，但以現在自己的成熟度，會有一個心理建設是，當未來也許在遇到的時候，用什麼樣的心理建設去告訴自己，盡可能的去杜絕或是說不應該這麼做。」

▲江宏恩近期在《願望》受苦受罪。（圖／三立提供）

江宏恩強調「也許是自己的家庭，也許是自己的工作，甚至自己的寵物，我覺得都有可能是讓自己能夠比較克制這方面的事情發生。」

再者，江宏恩覺得拒絕這檔事跟人生經驗有很大的關係，就像好比說去所有的酒店，曾經有人就是說好喜歡去酒店，好開心有這麼多女生服務，但也許看過、玩過之後醒來感覺就是這麼一回事，他覺得被誘惑跟人生經驗有很大的關係。

所以，目前江宏恩會以最直接的方法擋住，被問到會用什麼樣的方法去擋住這誘惑，他笑說自己的態度會是很冷淡，直接拒絕，因為不能藕斷絲連，就不能留一點小機會給對方，說道「其實也不必用明講這麼難堪，可以用行為表現，就是盡量不去造成有單獨相處或者是有碰面的機會，而且這些關係其實蠻庸人自擾的，不喜歡這種不痛不癢的感覺。」