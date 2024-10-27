楊祐寧調皮個性一上戲就變了　曾沛慈「演地方老婆」曝他私下暖舉

記者黃庠棻／台北報導

隋棠、曾沛慈、周采詩主演的台灣首部女性動作影集《太太太厲害》，將於11月3日晚間8點在八大戲劇台首播。劇中三位女主角個性截然不同，飾演小鎮主婦兼發明家的曾沛慈，在預告裡總是一本正經，但一碰到老公楊祐寧，兩人之間的小夫妻互動，看得讓人不由自主發笑。

▲周采詩、隋棠、曾沛慈主演《太太太厲害》。（圖／八大電視提供）

曾沛慈坦言「一直在抓表演的極限值」她說「喜劇節奏很難抓，這個角色要演得討喜最難，一不小心就會太多或不夠」透露拍攝現場演出一結束，她就會馬上回頭看導演表情，坦言「讓導演認可我的表演，是另一個我默默給自己的挑戰。」

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▲周采詩、隋棠、曾沛慈主演《太太太厲害》。（圖／八大電視提供）

相對於個性活潑的曾沛慈，劇中周采詩則是一位沉穩、不苟言笑，且相當保護孩子的媽媽，當被問及演出過程是否很壓抑，她笑說角色與自己很貼近「因為我本身就是個性沉穩，保護小孩的媽媽。」

▲曾沛慈主演《太太太厲害》。（圖／八大電視提供）



《太太太厲害》劇中隋棠飾演特務角色，為了解救老公王陽明，意外結識地方發明家媽媽曾沛慈，以及拳霸巡山員周采詩，三人組成特務軍團，展開一連串的追緝之路。曾沛慈談到這次飾演她老公的楊祐寧，表示兩人對戲前都不需要特別培養默契，並透露個性調皮的楊祐寧私下暖心的一面，直呼「上戲前我都上緊發條，做好萬全的準備，但其實祐哥就會常叫我放輕鬆。」

▲曾沛慈跟楊祐寧在《太太太厲害》中飾演夫妻。（圖／八大電視提供）

因此拍戲期間，曾沛慈常常會在一旁偷學楊祐寧面對鏡頭和表演的技巧，笑說「他真的很厲害，就是有辦法演什麼角色都很帥。」另一對夫妻檔的周采詩談到「老公」黃奇斌（阿斌），則透露對方有反差萌的一面，透露「阿斌就是個蠻替人著想，也有點小純真的男生。只是劇中的角色阿勇比較傻，但阿斌有點聰明！」

▲曾沛慈跟楊祐寧在《太太太厲害》中飾演夫妻。（圖／八大電視提供）



台劇《太太太厲害》首播倒數，曾沛慈回憶拍攝時光感性說「我超級超級超級感恩有跟大家合作的機會，常常演著演著都會覺得她們好包容我這個角色的一切，而且她們的角色都是好可靠的人，沒有她們，我的角色其實也不會成立。」

▲周采詩跟黃奇斌在《太太太厲害》飾演夫妻。（圖／八大電視提供）

另外，曾沛慈也分享私下與大家相處情形，坦言「這次因為角色的關係，跟大家的相處我好像比較能用輕鬆的方式開玩笑，以前根本不太可能這樣，很懷念一起在台東拍戲的那段時間。」《太太太厲害》11月3日起，每週日晚間8點在八大戲劇台首播。