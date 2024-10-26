愛雅被老闆「撬開雙腿頂下體」嚇傻！還原恐怖經歷：他整組嘟進來

記者劉宛欣／綜合報導

藝人愛雅（舊藝名：張艾亞）愛情、事業雙豐收，在2022年宣布嫁給圈外15年好友，更自創素麻辣鍋品牌。近日她登上《小姐姐請回答》分享了一段恐怖性騷擾經歷，透露事件發生在她剛出道、20歲左右時，當時經常會和某位年長的公關公司老闆合作，起初並無異狀，但對方漸漸開始有言語上的調戲，儘管她已感到些許不舒服，但真正令人害怕的情況還在後面。

▲愛雅分享人生最恐怖的性騷擾經歷。（圖／翻攝YouTube／小姐姐請回答 Dear Miss Answer Please!）

愛雅某次在後台準備上台時，遠遠看見這位老闆朝她走來，心中頓時感到緊張。當他靠近她後，毫不顧忌地用身體撐開愛雅的雙腿，下體就這樣靠在雙腿之間，還把手放在她的腰上開始上下其手，甚至用下體頂住她。愛雅描述當時的感覺：「我感受到他整個人壓在我身上，身體的熱度傳來，讓我全身僵硬不已。」她嚇得無法動彈，內心充滿恐懼，試圖掙脫但徒勞無功。

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▲該公關公司老闆用下體頂愛雅。（圖／翻攝YouTube／小姐姐請回答 Dear Miss Answer Please!）

所幸，這時候有人在外面喊「準備上台了」，該老闆才不情願地放開她。愛雅坦言，當時自己全身都在顫抖，內心極度害怕和不安，害怕地表示「他是整組嘟進來」，主持人曾莞婷聽完也嚇壞，分析表示女生力氣不可能反抗得了，被問起後續，愛雅則表示：「後來他要發的工作我都不會去。」曾莞婷也氣得直呼「好低級」。