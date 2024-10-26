直擊／田馥甄當眾「甜蜜和他牽手」！　田媽也超愛：有他太幸福

記者蔡琛儀／台東報導

「池上秋收稻穗藝術節」今年邁入第16屆，由金曲歌后田馥甄、金曲台語歌王許富凱將在今、明兩天於池上天堂路開唱，演出結束，兩人接受媒體聯訪，田馥甄說媽媽今天一到後台，就立刻往許富凱的休息室衝，「我想說我媽走錯包廂，人家在休息。」

▲田馥甄、許富凱合唱牽手。（圖／台灣好提供）

田馥甄說，許富凱感覺幾乎都在照顧田媽，比照顧自己的媽媽還多，也幽默說：「媽媽看到心愛的偶像和女兒一起唱歌，這就是敬天跟孝道吧！」 還說想認許富凱當弟弟，「有這種弟弟太幸福，可以幫我照顧長輩。」她也大讚許富凱唱歌超好聽，「每個字都有空間彈性，我同事說他唱歌好像絲滑奶茶，好好聽喔！」

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兩人這次合唱〈青春少年夢〉，最後結尾還手牽著手，田馥甄說很感謝許富凱一直陪她練自己不擅長的台語，「唱台語歌是他專長，我很努力練咬字。」許富凱則誇田馥甄唱得非常好。

▲田馥甄、許富凱今於池上開唱。（圖／台灣好提供）

雖然兩人今天演出都碰到大雨，但田馥甄依然心存感恩：「有雨才有池上的秋收，潤澤這片大地，才有池上便當吃。」也感受到大自然的力量與美好，許富凱也說：「隨遇而安，這是大自然用最熱情的方式迎接我們。」而田馥甄被問到新專輯進度，害羞笑說現在正在選歌，進度緩慢前進中，目前不到10%，「明年，什麼都有可能！」也盼新專輯推出時能有新的演唱會。