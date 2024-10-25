《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》播出後，以「白湯匙」身份亮相的廚師崔康祿（최강록）受到不少喜愛，卻與外界徹底失聯。業界消息指出，崔康祿2023年8月出版的著作《崔康祿的料理筆記》隨著節目播出成為暢銷料理書，出版社近日也在X（原推特）上表示難以聯繫到他，隔空喊話「希望能辦一場粉絲簽書會」，期待崔康祿早日給予回應。

▲崔康祿在《黑白大廚》播出後，便消失在社群上。（圖／翻攝自韓網）

根據韓國Yes24書店的數據，《崔康祿的料理筆記》在節目開播後，銷量較前一月激增1278.6%，並已於教保文庫連續3週位居料理書籍銷售榜首。原本每週約100本的銷量，隨著節目播出後暴增至接近2000本。然而儘管書籍銷量高漲，出版社和外界至今仍無法與崔康祿本人取得聯繫。

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▲崔康祿的新書銷量暴增。（圖／翻攝自韓網）

崔康祿參加節目時，曾在節目中立下「若淘汰將一年不上網」的承諾，因此自8月最後一次更新YouTube影片後，便停止了所有社群活動。該影片下方充滿粉絲期待的留言，包括「一年不上網會不會太狠」、「這是您展現才華的好時機」、「不趁現在好好經營太可惜了」等，顯見粉絲希望他能趕緊現身。

崔康祿於2013年奪下Olive頻道《MasterChef Korea 2》冠軍，此次參加《黑白大廚》以「我是芝麻油」、「這整套設備最終會被撤除」等幽默言論再次吸引眾人目光。