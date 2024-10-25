日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

記者劉宛欣／綜合報導

日本網美「つむちゃん」近日在社群平台X（原推特）上分享於火鍋店內露奶的照片引發爭議，獲得了超過650萬次的瀏覽，被不少人批評低俗又難看，有妨害風化嫌疑，甚至導致許多顧客打電話到店家投訴，對此，店家也已經表示不排除採取法律行動。

▲日本網美在火鍋店露奶引發炎上。（圖／翻攝自X）

「つむちゃん」在X上曬出照片，照片中可以看到，她在一家連鎖火鍋店內大膽掀起上衣、露出胸部，手端一盤肉，內文寫下：「要先吃哪個？」照片一上傳後，立即引發大量網友批評，她一開始辯稱是在個人包廂內拍攝，後被抓包說謊，引起更嚴重的炎上，目前她已將照片刪除，火鍋店業者對此則表態，將對該網紅的行為進行調查，若確實是在自家店內拍攝，將不排除採取法律行動。

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▲日本網美目前已經將該貼文刪除。（圖／翻攝自X）

根據日本媒體報導，許多網友則對該網美行為表示譴責，痛批「令人困擾」、「噁心」。此外，有鍵盤柯南挖出，該照片拍攝地點正是日本連鎖火鍋店「木曽路」，有律師指出，這類「暴露系」行為雖與之前的「壽司郎舔醬油事件」不同，但依舊會造成店家名譽受損，行為可能涉及公然猥褻罪，甚至構成業務妨害罪，民事上則有可能面臨營業妨害賠償。