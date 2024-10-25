吳慷仁將接演「文化部補助台劇」　《斯卡羅》推手曹瑞原：勿忘這塊土地

記者蕭采薇／台北報導

金鐘導演曹瑞原即曾與吳慷仁合作過《一把青》、《斯卡羅》等歷史劇，是讓吳慷仁成為演技派男星的一大推手。曹瑞原25日為新作《My island 愛人》受訪時表示，吳慷仁要去大陸拍片前，就先和他聊過，曹瑞原也叮囑「不會忘記來自這塊土地」，至於另一部新戲《時候》，也已經和吳慷仁說好「要回來拍」。

▲《斯卡羅》導演曹瑞原，25日出席新戲《My island 愛人》影集啟動發布記者會。（圖／記者陳家豪攝）

曹瑞原拍過許多聚焦台灣歷史的作品，他25日出席新戲《My island 愛人》影集啟動發布記者會，被問到先前吳慷仁因與大陸「壹心娛樂」簽約，引起兩岸網友關注。對此曹瑞原透露，他對吳慷仁說：「你就是一個專業的演員，藉由這次事件告訴所有人，你就是專業演員，哪邊有好的劇本就去，但不會忘記我來自這塊土地。」

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曹瑞原也透露，目前手上還有一個拿到文化部黑潮計畫的案子《時候》，早已和吳慷仁說好要合作。曹瑞原表示，他向吳慷仁說：「有人一去就跳進去了，都忘了還是要好好照顧這個地方的產業。我說你就去，台灣有好的案子，你就要好好回來拍，你的職業會走更遠，你永遠要讓大家看到你流了台灣的血液 。」

▲吳慷仁與大陸經紀公司簽約前，曾與曹瑞原討論。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

曹瑞原表示，對於不少台灣演員「西進」，他其實是持鼓勵態度。像是近年獲獎無數的吳慷仁，反而是很好讓台灣文化走出去的能量，例如因爲演出馬來西亞電影《富都青年》在當地累積了不少聲量，大馬民眾都知道他是台灣演員，「那就是台灣的力量。」

▲曹瑞原曾與吳慷仁合作《斯卡羅》。（圖／公視提供）

他也舉例，中國曾有部藝術片，想找日本大師級的坂本龍一配樂，但預算無法負荷。而日本文化部知道這件事，就表示大力支持，預算由日本文化部支出。曹瑞原說：「為什麼日本文化部要幹這事？因為他知道文化的力量，我知道我有很厲害的力量，我要讓他出去，慷仁的事，為什麼不能有這種高瞻遠矚的智慧，鼓勵大家走出去？」