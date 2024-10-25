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謝和弦2歲超萌愛女曝光！　認當爸後變了撂狠話：要把牠碎屍萬段

記者蔡琛儀／台北報導

上週剛辦完婚禮的謝和弦，今（25日）舉辦發片記者會，老婆陳緗妮和2歲的大女兒謝音悅也到場力挺，謝音悅上台後絲毫不怯場，不僅在爸爸唱主打歌時跑出來跟著「合唱」，連看MV時都黏在謝和弦旁邊，可愛的模樣融化全場。

▲▼謝和弦R-chord10/25舉辦《扣人心弦(下)》專輯發片記者會，老婆陳緗妮帶著大女兒謝音悅出席站台，幫謝合弦加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼謝和弦2歲大女兒謝音悅相當活潑可愛。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼謝和弦R-chord10/25舉辦《扣人心弦(下)》專輯發片記者會，老婆陳緗妮帶著大女兒謝音悅出席站台，幫謝合弦加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

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今天也是大女兒的生日，謝和弦特別選在這天發片，滿口女兒經的他坦承有了女兒後整個脾氣變好，躁鬱症沒有再發作，創作風格也跟著整個人的性格而變得更加柔軟及充滿愛，甚至專輯內的歌曲都沒有任何一句髒話，他笑說：「很喜歡這樣的轉變，專輯的歌都是為了女兒而寫，也沒有罵人的話，因為該罵的都罵完了！」

他和女兒感情超好，女兒還直接叫謝和弦「老公」，讓有女事足的謝和弦相當開心，被問到如果女兒有一天結婚會不會捨不得？他坦言：「光是看到影片把別人把女兒交出去，自己就會想哭，而且證婚的時候，我們夫妻倆都鼻酸，我想到時候一定超不想嫁女兒！」更說連女兒被蚊子叮都會生氣不捨，「我會把牠碎屍萬段！」

▲▼謝和弦R-chord10/25舉辦《扣人心弦(下)》專輯發片記者會，老婆陳緗妮帶著大女兒謝音悅出席站台，幫謝合弦加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼謝和弦如今有女萬事足。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼謝和弦R-chord10/25舉辦《扣人心弦(下)》專輯發片記者會，老婆陳緗妮帶著大女兒謝音悅出席站台，幫謝合弦加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

此外，老婆陳緗妮今天也穿上禮服盛裝出席，與謝和弦合唱新專輯中的新歌〈只要有你和我〉，這首歌也是是繼〈小星星〉後第二首夫妻合唱歌，也是〈小星星〉的續集，歌詞中描述緊握彼此的手共度困難及創造感動的心境，宛如兩人步入婚姻甜蜜寫照；謝和弦透露這首歌是大女兒出生後才寫出來的，饒舌部分更是當天錄音即興創作；問及兩人維繫婚姻生活的秘訣？謝和弦以「一起」兩字回應：「夫妻分工合作，一起把女兒顧好、把家裡整頓好，然後一起去倒垃圾、一起追劇，就是保持感情常溫秘訣。」

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