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崔敏煥外出找小姐「當天首爾淹大水」　韓網酸爆：放妻小在家像話嗎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥扯入性交易疑雲，他遭到前妻爆料與疑似酒店業者通話的錄音，內容提及「有小姐嗎」、「幫忙預約汽車旅館」等，好爸爸形象一落千丈。怎料，網友如今挖出他叫小姐的日期，當時首爾因暴雨淹大水，卻澆不熄他的慾望，留言區狂罵「他瘋了」。

▲▼崔敏煥遭前妻律喜毀滅式爆料。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

▲崔敏煥遭前妻律喜毀滅式爆料。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

律喜於24日深夜於YouTube放出一則重磅爆料，內容為長達13分鐘崔敏煥叫小姐的通話內容，崔敏煥提到「哥哥，想去哪裡玩玩，有地方可以去嗎，那裡說沒有小姐，要候位很久」、「那邊說沒有小姐」、「附近有可以去的Hotel，不然汽車旅館也可以」，日期分別為2022年8月14、2022年8月10日、2022年7月25日、2022年7月9日等等。

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▲▼崔敏煥外出找小姐「當天首爾淹大水」　韓網酸爆：放妻小在家像話嗎。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼崔敏煥外出找小姐當晚首爾淹大水。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼崔敏煥外出找小姐「當天首爾淹大水」　韓網酸爆：放妻小在家像話嗎。（圖／翻攝自theqoo）

只是令網友震驚的是，首爾2022年8月9日當晚曾發生暴雨各地淹水的災情，且主要道路幾乎全受到管制，基本上是很難外出的程度，沒想到，崔敏煥當天凌晨還在忙著叫小姐，他告訴一名男子「首爾現在出大事了，所以我現在來到比較遠的地方了，現在正在xxx，哥，你可以幫我預約一下xx嗎？」

當晚對方問他「你一個人嗎？」崔敏煥回答「現在是一個人，但等下應該還會來一個人」，於是該名男子幫他預約好人數，還叮嚀他「知道店的位置吧？」只是江南當晚淹水，他們預約的小姐沒辦法前來，他說道：「是因為雨的關係嗎？這裏沒有小姐，很缺小姐，其他地方感覺也沒有對嗎？」他特地找了一間「小姐最多的店」，並表示「這邊如果沒有的話，其他地方感覺也不會有了。」對話內容引起一片譁然。

▲▼崔敏煥外出找小姐「當天首爾淹大水」　韓網酸爆：放妻小在家像話嗎。（圖／翻攝自theqoo）

▲首爾當天災情很嚴重，此圖為2022年8月9日晚上，崔敏煥通話時間為2022年8月10日凌晨。（圖／翻攝自theqoo）

網友比對日期後，才發現首爾2022年8月9日當晚的災情不一般，除了交通堵塞，連駕駛都因為淹水爬到車頂上等待救援，連新聞媒體都不斷報導淹大水的消息。沒想到，大雨澆不熄崔敏煥的慾望，還積極地調度人員，韓網留言直呼「那種天氣居然出門了」、「放妻子一個人在家顧3個小時，淹大雨還要跑出去找小姐，看到對話都無言了」、「這程度生病了吧」。

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FTISLAND, 崔敏煥, FTISLAND鼓手崔敏煥, 律喜

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