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爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫台北大巨蛋開唱4天，近15萬張門票賣光，黃牛搶票議題再度受到民眾議論。北市刑大在桃園破獲全國最大黃牛組織，劉姓、張姓夫妻檔利用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，雙雙被逮，而妻子常在社群平台分享看演唱會經驗，場場皆是前三排、享VIP等級追星視角。

▲▼張姓人妻與劉姓老公是台灣最大黃牛組織人員。（圖／翻攝自張女臉書）

▲張姓人妻與劉姓老公被警方查獲是台灣最大黃牛組織，社群平台常PO炫富生活。（圖／翻攝自張女臉書）

張女從近期國慶晚會江蕙大巨蛋開唱、高雄火星人、Energy演唱會場場都不錯過，PO文總能提及「前面的位置真的很讚」、「還是比較喜歡特區前幾排」。她與老公劉男時常飛澳門，更曾稱「被特邀招待來看小美女的演唱會」，指的是觀看容祖兒演唱會，鄧紫棋演唱會也是「VIP第2排」，近到能跟歌手對到眼。在台灣看韓團FTISLAND在高雄啤酒音樂節的演出，也稱「拿了第二排靠舞台延伸走道第一位」，演唱會門票座位區都是視野最佳。

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▲▼張女常飛澳門看演唱會，收特邀招待看容祖兒。（圖／翻攝自張女臉書）

▲張女常飛澳門看演唱會，受特邀招待看容祖兒。（圖／翻攝自張女臉書）

同時張女分享演唱會觀看經驗，還時常分享奢華生活，PO文必帶著丈夫張男帳號，打卡海內外各地星級飯店。而她擁有爆乳魔鬼身材，時常稱另一半「寶貝」，放閃夫妻對話「胸前的瘀青是寶貝老公的傑作」，更稱老公魔手愛抓「人家是真奶，不然怎麼受得住」。

▲▼張女時常放閃夫妻對話。（圖／翻攝自張女臉書）

▲張女時常放閃夫妻對話。（圖／翻攝自張女臉書）

張女不僅演唱會門票都是絕佳位置，去年（2023）還透露老公「事業心很重，一路持續中，希望越來越好越來越好唷」。然而兩人1年後被北市刑大與文化局、刑事局等單位破獲利用非法程式周杰倫演唱會門票，且還在桃園某5星級飯店被逮，被逮時向警方哭窮還有千萬負債，隨後雙雙被押上囚車。

▲▼張女曾曝老公事業心重。（圖／翻攝自張女臉書）

▲張女曾曝老公事業心重。（圖／翻攝自張女臉書）

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