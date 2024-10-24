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《非普通家族》影帝薛景求女兒淪殺人犯　冷血發言超震撼

記者吳睿慈／綜合報導

《非普通家族》即將在11月1日全台盛大上映，日前在韓國上映首日旋即擊退《辣手警探2》，奪下冠軍寶座，並連續7天雄踞排行榜，目前累積票房超過32億韓幣（資料來源：KOFIC，截至10月23日），更獲得網友盛讚、口碑好評炸裂。

▲▼ 《非普通家族》影帝薛景求女兒淪殺人犯　 冷血發言超震撼。（圖／網銀國際影視提供）

▲《非普通家族》演員陣容超強，一字排開都實力派。（圖／網銀國際影視提供）

《非普通家族》劇情講述一對個性迥異的兄弟，各自成家立業，追求名利雙收的律師哥哥再娶了年輕嬌妻，善惡分明的醫師弟弟和年長妻子恩愛多年，卻發現他們的孩子竟一起成為了罪犯，隨著真相層層揭開，4個人的價值觀逐漸崩塌。

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▲▼ 《非普通家族》影帝薛景求女兒淪殺人犯　 冷血發言超震撼。（圖／網銀國際影視提供）

▲《非普通家族》薛景求、張東健兄弟翻臉。（圖／網銀國際影視提供）

電影24日曝光正式預告，片中薛景求、張東健兄弟倆的孩子因為一場惡作劇而淪為殺人犯，高中少女兒卻對薛景求說出：「你有辦法讓它不算是一種罪行嗎？」冷血發言令人毛骨悚然；個性正直的張東健無法忍受哥哥薛景求欲掩蓋真相，怒罵：「王牌律師的女兒若變成殺人犯，會讓你很頭痛是吧？」兩人為了是否公開孩子罪行徹底鬧翻。

▲▼ 《非普通家族》影帝薛景求女兒淪殺人犯　 冷血發言超震撼。（圖／網銀國際影視提供）

▲《非普通家族》影帝薛景求女兒淪殺人犯，冷血發言超震撼。（圖／網銀國際影視提供）

片中張東健與金喜愛飾演一對同是高知識份子的夫妻，金喜愛實際上大張東健五歲，主動提出姊弟戀的設定，兩人就像結婚多年的夫妻，張東健滿是感謝：「我真的受到金喜愛前輩很多幫助，當她對我的表演做出和我自己預期不同的反應時，我常常會想『哦！這樣才是對的』。」因為對於孩子公開罪行與否，張東健與薛景求有不少激烈對手戲，拍攝期間為了入戲，薛景求透露平時和張東健以哥哥、弟弟互稱，還回憶起第一次聽說要和著名的亞洲男神張東健演出兄弟時，心想自己和東健演兄弟，大家會相信嗎？但後來也就抱著豁出去的心態演了，畢竟兄弟的長相也不一定相同嘛！」笑翻影迷。懸疑鉅作《非普通家族》11月1日全台上映。

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非普通家族, 薛景求

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