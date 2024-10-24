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以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團2EYES是知名經紀公司SidusHQ睽違10年再推出的團體，2013年出道之後穩定在歌壇活動，沒想到，2年後TWICE成軍出道，兩團的韓文名稱太相似，還曾經鬧出校慶請錯人的烏龍。成員香淑近日受訪，聊起數年前的烏龍，得知校方其實不是要邀約她們，雖然很難過也感到生氣，但4人心態很正面，還是上台完成演出，意外獲得正面迴響。

▲▼以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲▼2EYES與TWICE團體名稱類似，結果大學校慶搞錯人，當時的烏龍還鬧上新聞。（圖／翻攝自近況奧林匹克YouTube）

▲▼2EYES與TWICE團體名稱類似，結果大學校慶搞錯人。（圖／翻攝自近況奧林匹克YouTube）

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2EYES於2013年出道，只是團體活動止於2017年，合約到期各自紛飛，已多年沒在螢幕前亮相。成員香淑近日出演網路節目受訪，她透露離開演藝圈後改名了，現名為「李佳媛（音譯）」，從事皮拉提斯講師，聊起過去團體因與TWICE名稱類似，大學校慶邀錯人，還因此登上新聞版面。

▲▼ ▲▼以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人。（圖／翻攝自近況奧林匹克YouTube）

▲▼2EYES演出很成功，她們受到滿滿稱讚。（圖／翻攝自近況奧林匹克YouTube）

▲▼2EYES演出很成功，她們受到滿滿稱讚。（圖／翻攝自近況奧林匹克YouTube）

香淑回想當時心情，「我的記憶是，對方學校搞錯了，我們很難過也很生氣，可是還是得演出，還是要去演出啊，不然該怎麼辦呢」，2EYES成員早在上台以前就知曉此事，但她們心態很正向，安慰著彼此「我們照演就對了」，沒有半個人表達「我不願意」的想法，反而是告訴自己「表演得更好就沒事了」。

果不其然，2EYES當天的演出引起迴響，留言區全是正面回覆「2EYES的表演很棒，不會後悔的演出」、「2EYES的歌〈PIPPI〉到現在還記得」、「很努力表演讓人感動」、「實力很好」，對於她們來說危機就是轉機。香淑這段訪談再度引起迴響，網友陷入回憶漩渦，直呼「還記得那場演出」、「超好看」。

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