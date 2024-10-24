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藝人7天沒發泡泡「將被跳通知」！　退費條件3制度年底全面更改

記者張筱涵／綜合報導

K-POP粉絲平台「DearU Bubble」近期因不公平使用條款引發爭議，該平台現已承諾將進行改善，未來粉絲將享有更完善的權益保障。

▲▼泡泡。（圖／翻攝自DearU ）

▲DearU Bubble是新型態。（圖／翻攝自DearU Bubble）

「DearU Bubble」由SM娛樂投資、DearU運營，於2020年推出，是K-POP偶像與粉絲直接互動的粉絲平台，目前已累積超過200萬名付費訂閱者。然而，部分用戶長期反映其付費訂閱服務的退款條款過於苛刻，必須在訂閱後7天內從未收到訊息才能退費，讓許多粉絲感到不便。

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近日，韓國國會議員李海民（音譯）針對這一問題與DearU協商，要求平台修正相關條款。DearU同意修改使用條款，允許用戶在購買服務後7日內，不論是否已收到藝人訊息，都可申請退款。

除此之外，DearU還將新增多項措施，包括「若7日內未收到藝人訊息，將在應用內提醒用戶退款」、「當更改多張訂閱中的成員數量時，訂閱日期保持不變」、「若藝人7天內未發送消息，將向藝人發出提醒」等，這些改善措施將在今年底前全面實施。

該次改善主要解決了長期以來粉絲所面臨的退款困難問題，以及部分藝人訊息發送頻率過低的情況，提升了使用者的權益保障與使用便利性。李海民議員強調，無論是年輕族群佔多數的使用者，平台的使用條款都不應對他們不利，希望「DearU Bubble」在這次條款調整後，能夠成為一個真正促進藝人與粉絲互動的優質平台。

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關鍵字

BUBBLE, 付費聊天軟體, 韓國偶像, 泡泡

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