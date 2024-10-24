李多慧確定出席走鐘獎！戰袍「跟啦啦隊形象不一樣」　未來計劃全說了

記者孟育民／台北報導

由YouTuber「上班不要看」創立的走鐘獎，是仿照三金典禮（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）為網路創作者舉辦的獎項，今年即將邁入第六屆，典禮即將在本周六（26日）登場，主持人仍是由視網膜擔任。走鐘獎話題

，李多慧也確定會出席盛宴，她開心表示：「這次能夠有機會以特邀嘉賓的身分參與頒獎典禮，覺得非常榮幸，如果有機會的話也會希望之後能獲獎，我也會繼續努力拍攝好看、優質的影片給大家！」

▲李多慧確定出席走鐘獎。（圖／資料照／讀者提供）



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李多慧擔任走鐘獎的嘉賓，也希望可以認識台灣的優質的創作者夥伴們，盼望未來有機會合作。她將走上紅毯，被問到賄選哪一套戰袍？她則說：「有規劃了幾種不同風格的禮服，還在最後挑選中，至於最後會以哪一套亮相，還請大家多多支持走鐘獎，也能夠來紅毯區支持或者看直播！」

她表示從接到邀約後，就有認真在思考怎麼樣子呈現，因為這是第一次參加大型活動，也是第一次走紅毯，所以也希望跟平常啦啦隊形象跟造型會有不一樣的地方，讓大家看有耳目一新、驚豔的感覺，「正在好好努力準備中！」

▲李多慧希望當天能給大家看到不一樣的樣貌。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

提到未來計劃，她表示年底前預期想要騎機車環島，挑戰上山下海，真正體驗成為台灣人的生活；最近還有接到許多尾牙、春酒的活動邀約，已經有確定會出席幾個企業場合，也很期待透過尾牙、年末活動，與支持自己的粉絲、企業多多見面。