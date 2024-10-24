ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李多慧確定出席走鐘獎！戰袍「跟啦啦隊形象不一樣」　未來計劃全說了

記者孟育民／台北報導

由YouTuber「上班不要看」創立的走鐘獎，是仿照三金典禮（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）為網路創作者舉辦的獎項，今年即將邁入第六屆，典禮即將在本周六（26日）登場，主持人仍是由視網膜擔任。走鐘獎話題

，李多慧也確定會出席盛宴，她開心表示：「這次能夠有機會以特邀嘉賓的身分參與頒獎典禮，覺得非常榮幸，如果有機會的話也會希望之後能獲獎，我也會繼續努力拍攝好看、優質的影片給大家！」

▲▼李多慧首場見面會。（圖／讀者提供）

▲李多慧確定出席走鐘獎。（圖／資料照／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李多慧擔任走鐘獎的嘉賓，也希望可以認識台灣的優質的創作者夥伴們，盼望未來有機會合作。她將走上紅毯，被問到賄選哪一套戰袍？她則說：「有規劃了幾種不同風格的禮服，還在最後挑選中，至於最後會以哪一套亮相，還請大家多多支持走鐘獎，也能夠來紅毯區支持或者看直播！」

她表示從接到邀約後，就有認真在思考怎麼樣子呈現，因為這是第一次參加大型活動，也是第一次走紅毯，所以也希望跟平常啦啦隊形象跟造型會有不一樣的地方，讓大家看有耳目一新、驚豔的感覺，「正在好好努力準備中！」

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧希望當天能給大家看到不一樣的樣貌。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

提到未來計劃，她表示年底前預期想要騎機車環島，挑戰上山下海，真正體驗成為台灣人的生活；最近還有接到許多尾牙、春酒的活動邀約，已經有確定會出席幾個企業場合，也很期待透過尾牙、年末活動，與支持自己的粉絲、企業多多見面。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

推薦閱讀

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李多慧, 走鐘獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 串流收視週榜／日本動畫強作狂開播！《愛過之後來臨的》完結倒數
  2. 蔡瑞雪胸下被拍「冒出2個凹洞」！一放大看…震撼1.1萬人：很神欸
  3. 文鐘業閃電2個月返台！難忘坐高鐵經驗　11月專場會粉絲
  4. 程予希砸近百萬辦個人畫展「最大幅10萬」　意外曝好友孟耿如近況
  5. 補習班上課一半「大咖男星突推門闖入」！　當眾開唱全場暴動
  6. 李多慧確定出席走鐘獎！戰袍「跟啦啦隊形象不一樣」　未來計劃全說了
  7. 愛莉莎莎「搭車遇三寶」司機誇張行徑全被拍！火大譙髒話：留爆負評
  8. 「檢舉黃牛發大財」有難度！佐證標準太嚴格　4步驟流程一次看
  9. 獨／曾莞婷土耳其錄《玩很大》！　聞恐攻認「有些擔心」越洋回應
  10. FTISLAND崔敏煥婚變導火線曝！前妻律喜「突離家出走5天」　他崩潰

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366