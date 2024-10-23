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《大學生》男星搞笑「改編周杰倫經典歌」！　唱出搶嘸票心聲：哭死

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫（周董）12月將登上台北大巨蛋展開4天的演唱會，15萬張門票今（23）日中午12點開賣隨即售完，下午3點釋票也再度秒殺，許多粉絲及網紅都在社群PO文哀號買不到票，就連過去曾是節目《大學生了沒》班底之一的阿怪（吳承洪）都實錄過程，同時也搞笑改編周杰倫的經典歌〈擱淺〉，唱出搶不到票的無奈心情。

▲▼阿怪。（圖／翻攝自Instagram／mysong.tw）

▲阿怪改編周杰倫〈擱淺〉。（圖／翻攝自Instagram／mysong.tw）

阿怪在歌詞中幽默描述自己在使用拓元系統時遇到的困境，當他打開系統時，卻發現忘記驗證碼要更改，而在搶票過程中不斷看著畫面上的圈圈旋轉，這個過程竟持續長達10分鐘之久，轉到中午自己都忘記去吃午餐，讓他事後感到相當無奈，「我打開拓元看著空白，忘記驗證碼要更改，轉了10分鐘我才發現，我只能看著圈圈旋轉，轉到中午忘了吃飯。」

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面臨搶票頁面瘋狂轉圈圈的情況，阿怪自嘲說：「我原諒不了我，為什麼網速只有500？」在等掉結果的期間，他也看著手機聊天室群組裡的朋友們同樣因為系統延遲而哭喊，讓整個過程充滿無力感，雖然大家早已分配好搶票工作，且期待順利進行，但最終只能無奈離開，「我看著群組大家哭喊，儘管分配好的期待，讀完了網站，我只能夠離開。」歌曲最後，阿怪搞笑喊話：「如果你有票，請你聯絡阿怪。」暗示希望透過外界的幫助，來圓他想聽周杰倫演唱會的心願。

▲▼阿怪。（圖／翻攝自Instagram／mysong.tw）

▲阿怪把搶票失敗的心情改編成歌。（圖／翻攝自Instagram／mysong.tw）

影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛對改編的歌詞內容表達共鳴，「超難搶」、「笑到不行」、「轉到心痛比快樂更真實」、「有這麼盡責的粉絲嗎？沒搶到票還打歌的。」為此，阿怪事後也現身貼文底下回覆網友留言，無奈表示：「周董真的是老中青通殺，今天估計有三分之二的台灣人都在搶吧！沒搶到根本哭死啊。」

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周杰倫, 阿怪, 大學生了沒

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