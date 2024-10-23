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票選最不想看到再上《紅白》藝人！　韓團、不露臉、演歌全遭排斥

記者張筱涵／綜合報導

2024年末將近，日本代表性節目《紅白歌唱大賽》（紅白歌合戰）宣布解禁傑尼斯（現稱STARTO）藝人外，更有日本雜誌進行辛辣的問卷調查，詢問以去年的陣容來說，分別最不想再看到的藝人是誰。

據日本雜誌《FLASH》報導，他們向500位20至60幾歲民眾進行調查，以2023年的《紅白歌唱大賽》陣容為主，認為今年最不想再看到的會是哪組藝人和原因。

【紅組】

共同第5名：ATARASHII GAKKO!（新しい学校のリーダーズ）　40票

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這支團體雖然去年頻繁登上媒體版面，但年輕觀眾對其接受度不高。部分受訪者分別表示「太低俗，我無法理解她們的好在哪裡」、「她們的風格我不喜歡，名字也像是在故意搞笑」。

共同第5名：水森香織　40票

水森香織去年是第21次參加《紅白歌唱大賽》，然而，許多受訪者對演歌並不感興趣。

第4名：NiziU　41票

NiziU去年是第4次參加紅白，但許多年輕受訪者對她們的熱情減弱，「熱潮已經過去了，我早就對他們沒興趣了」，也有受訪者認為南韓團體不需要上《紅白歌唱大賽》。

第3名：ano　49票

2023年在電視上頻頻亮相的ano，儘管受到一定的關注，但並非所有觀眾都喜歡她的風格，一位20幾歲的女性受訪者表示「她不是經常活躍於歌壇的歌手，上紅白並不合適」。

第2名：天童芳美　55票

作為演歌老將，天童芳美去年已經是第28次參加紅白，並第四次演唱〈道頓堀人情〉。然而，年輕人對她的興趣有限，大部分人都對演歌無興趣，也有人說「她的世代與我相差太遠，我完全沒有想看的慾望」。

第1名：Ado　74票

Ado以個人身份首次參加2023年《紅白歌唱大賽》，儘管她是當紅的「不露臉」歌手，但年輕觀眾對她的表演形式仍感到困惑，「不露臉，為什麼要上電視」、「既然看不到臉，誰知道是不是本人在唱？這樣上紅白有意義嗎？」。

【白組】

第5名：純烈　33票

連續6年登上紅白的純烈，這次因身穿印有NHK Plus QR碼的服裝引發質疑。50幾歲的受訪者認為「最開始覺得他們很有趣，但現在已經沒什麼新鮮感了」。再加上前成員友井雄亮的不倫與暴力醜聞讓形象大打折扣。

第5名：三山宏　33票

三山宏今年將第7次挑戰劍玉吉尼斯世界紀錄，但許多觀眾都覺得看得很膩，「劍玉企劃已經讓人感到厭倦了」。

第4名：Stray Kids　35票

Stray Kids去年首次登上紅白舞台，但有些日本觀眾對此不太認同，「我完全不認識他們，也沒聽過他們的歌，為什麼他們能上紅白」、「紅白是日本有歷史的節目，應該由日本藝人上台。」

第3名：鄉廣美　37票

作為紅白的常客，鄉廣美去年是第36次登場，紅曲〈2億4千萬的瞳〉讓部分觀眾感到疲憊，「該是讓下一代接棒的時候了」、「她沒有新的熱門歌曲，應該讓年輕人有更多機會」。

第2名：大泉洋　53票

大泉洋自2020年起連續三年擔任紅白主持，2023年則首次以歌手身份登場，然而，這個轉變讓部分觀眾感到困惑。受訪者說「他作為主持人不錯，但我不明白他為什麼要作為歌手參加紅白」、「他只是因為是NHK音樂節目的主持人，這樣安排太過了」。

第1名：草莓王子（すとぷり）　106票

草莓王子是活躍於YouTube的娛樂團體，這次以CG形式登場紅白，引起不少爭議。受害者都說「如果不能露臉，為什麼要上紅白」、「團體領導人有醜聞，卻仍然能上紅白，這讓人難以理解」、「紅白是國民性節目，應該邀請更正統的歌手」。

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紅白歌唱大賽, 紅白歌合戰

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