「香港首位同婚男藝人」王賢誌來台　率十帥挺酷兒：希望給大家勇氣！

記者蕭采薇／台北報導

香港男男戀愛真人秀《仔仔一堂：第二季》，22日在台灣國際酷兒影展舉行大螢幕首映，一次播出前五集。節目監製暨主持人王賢誌（Vinci），率領節目中10位仔仔，特地搭早上首班飛機飛來台灣，落地就直奔下塌飯店妝髮，一群人下午帥氣出現在電影院與 觀眾見面，展現青春活力。

▲《仔仔一堂：第二季》監製王賢誌是首位公開承認與同性結婚的香港男藝人。（圖／酷兒影展提供）

延續第一季的愛意洋溢，《仔仔一堂：第二季》安排全新 10 位素未謀面的男生參與，來自不同背景、擁有各自的故事，但都有共同目的:尋找愛情。他們共同飛往峇里島，在節目安排下，進行一系列挑戰和任務，而透過這些活動，讓彼此加深認識，並逐漸打開心扉，分享彼此的故事和夢想。重點環節則是安排每位男生進行配對，給予機會向心儀男生主動提出約會，爭取二人獨處時光，約會情節包括一起海灘游泳、玩獨木舟、跳土風舞等等。

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然而，隨著真人秀的真實發展，他們將如何處理表錯情、暗戀、明戀、多角關係等不同的戀愛關係?返回香港後面對的又是不同的考驗，包括與互相心儀男生進一步約會，讓他們重新思考和抉擇，這段感情是否可以繼續發展?過程中，亦會著重探討，男同性戀者如何能維繫一段長久關係，是否比一段男女關係更困難？最終，他們能否在節目中找到自己的真愛配對成功？

▲《仔仔一堂：第二季》監製王賢誌，帶領節目中10位「仔仔」亮相。（圖／酷兒影展提供）

身為首位公開承認與同性結婚的香港男藝人，王賢誌表示，香港的實境秀節目，可以在台灣播出，很令人開心，可以讓更多人看見香港的酷兒們的樣貌。來自各行各業的仔仔們紛紛表示，在自己的職場公開出櫃，是很不容易的事情，希望這個節目可以帶給大家勇敢。

▲《仔仔一堂：第二季》監製王賢誌，帶領節目中10位「仔仔」亮相。（圖／酷兒影展提供）

《仔仔一堂：第二季》節目中充滿愛情、友情、勇氣和魄力，希望能啟發大家勇於追求自己的夢想和幸福，同時讓不同觀眾了解身為男同志的各種心路歷程，進而更支持及包容不同性傾向者，達到社會共融。酷兒影展還在發生中，更多精彩酷兒好片，請上酷兒影展官網及社群查詢。