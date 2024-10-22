NanaQ「看新聞才知」前任早想分！　被甩失戀再發聲：心好苦

記者王靖淳／綜合報導

以自律極簡原則走紅的YouTuber「NanaQ」昨（21）日無預警發文宣布被分手的消息，前男友Henry事後也透過Threads發文透露兩人情變的原因，坦言早在公開認愛前就有分手的念頭，貼文曝光後，引發外界關注及討論。為此，NanaQ今（22）日再透過IG拍片發聲，感嘆表示：「看新聞才知道他早想分手，我的心情好苦。」

▲NanaQ看新聞才知道前任早想分手。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

影片中，NanaQ透露，自己正在經歷失戀的第二天，心情尚未平復的狀態下，卻不得不面對繁忙的日常工作和生活。她坦言，在看到新聞後才得知前任早有分手打算，內心感到相當痛苦，然而還未來得及整理情緒，就必須出差擔任志工講師。她形容目前的心情彷彿已經下課，暗示自己在這段情感上的低落狀態，「我的心情好苦。」

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為了稍微排解失戀的鬱悶心情，NanaQ選擇前往市場買菜，試圖讓繁瑣的生活瑣事轉移注意力。不過，儘管她忙於整理家中狗屎、準備工作報告和打理衣物，內心的失落感仍無法迅速釋懷，她自我調侃道：「我是哪一隻魚？」形容自己彷彿在情感中失去方向，同時也渴望找到重新整理心情的契機，「誰能回答我這個問題？」

▲NanaQ以自律極簡原則走紅。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

事實上，NanaQ的前男友Henry昨（21）日才發文坦承分手背後的原因與心情。他表示，自己與NanaQ的感情進展得過於迅速，從相識到正式交往只經歷兩到三週的時間，讓他未能充分了解對方的個性與生活習慣。Henry形容，雖然當初以為自己能接住對方的一切，但實際進入彼此生活後卻發現，這樣的相處並沒有想像中那麼簡單。

Henry進一步解釋，兩人在性格、作息、生活方式等方面有著明顯的差異，這導致過程中不斷爭執與摩擦。儘管他曾試圖在交往初期透過時間來磨合，但最終認為與雙方仍不適合走下去。因此，分手的想法在近日逐漸成形，最終於前幾天做出這決定。最後，Henry強調，「與其一直耗下去，不如趕緊做決定，及時止損」，他認為這樣對彼此都會更好。

▲NanaQ前男友發文（圖／翻攝自Threads）