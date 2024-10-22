張鈞甯現身司法影展　新戲對打男友柯汶利「真實反應曝光」

記者蕭采薇／台北報導

金馬影展與司法院再度聯手推出「金馬X司法影展」，張鈞甯主演的醫療犯罪劇集《化外之醫》也將搶先在金馬世界首映。她與男友柯汶利合作的電影《默殺》（中國版），在大陸狂賣13.5億人民幣（約61億台幣），張鈞甯說，希望可藉由作品，讓更多人關注社會現狀和議題。

▲《化外之醫》劇組（左起）湯昇榮、張鈞甯、廖士涵、詹淳皓。（圖／金馬執委會提供）

《化外之醫》集合張鈞甯與越南影帝連炳發分別飾演專業醫師，搭配楊一展、夏騰宏、許安植、蔡亘晏的出色表演，打造寫實又懸疑的商業類型。她說希望大家一起關心移工問題，可以從不同角度去思考遇到困境的人、到底可以怎麼去幫助他們。

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張鈞甯認為，不管是電影或是戲劇，都跟相關議題有關，「無論是家暴或者是學校霸凌，我覺得做為影視人最有意義的就是可以把社會現狀、現在發生的事情，大家透過作品，用比較吸引人的方式，讓大家進來關注這類議題，然後來改善它，希望大家多多關注。」至於新劇要和男友新片《默殺》（台灣版）對打，「今天是影展，我們今天來推薦我們的作品！」

▲張鈞甯出席金馬X司法影展《The Outlaw Doctor 化外之醫》首映。（圖／金馬執委會提供）



張鈞甯表示，現在移工的問題越來越多，「他們是離我們很近的一群人，其實很多家庭、或者是社會上最粗重的工作，都是由他們來完成的。但是他們還是有很多生活上沒有保障，還有孩子的教育問題、身分的問題、醫療的問題，我們花了很多時間在進行田調，去發現問題，其實並不是要批判什麼。」

▲《化外之醫》張鈞甯。（圖／金馬執委會提供）

「金馬X司法影展」今年精挑6部精彩強片，除了搶先在金馬世界首映的《化外之醫》，還有《黑箱日記》、《難言之隱》、《人造正義》、《那些受傷的臉孔》、《爸媽不是家》等好評如潮的國際佳作將在台首映，與觀眾一起深入淺出的方式，思索#MeToo、人工智慧衝擊、修復式司法、情與法拉扯等台灣社會同樣迫切的重要課題。