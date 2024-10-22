三上悠亞「下衣失蹤」現身台北街頭　側身撩衣露屁股微笑線辣暈！

記者劉宛欣／綜合報導

日本前AV天后三上悠亞去年正式引退，現在活躍綜藝節目、經營個人品牌，也經常受邀廣告代言，近日她再度來台參加活動，現身台北時裝周，更與品牌聯名推出新品，吸引了不少關注。她難得來台，除了參加時裝周，她也在個人社群平台上分享了多張在台北街頭的拍攝美照，瞬間引發粉絲熱烈回應。

▲三上悠亞引退後成為時尚寵兒，經常出席各種活動。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞21日在Instagram上曬出多張美照，照片中她身穿與台北時裝周同款但不同色的長袖上衣，寬版設計看起來像是沒穿褲子，相當引人遐想，下身搭配高筒襪與黑色厚底涼鞋，甜美又時尚。最引人注目的照片是她從下往上拍的「邪惡視角」，讓屁股微笑線若隱若現，隨後她更拉起上衣，露出短褲大秀美腿。讓粉絲大讚可愛又有型。

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▲三上悠亞「褲子失蹤」造型既可愛又性感。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞此行也不忘好好體驗台灣文化與美食，她特地到訪龍山寺、中正紀念堂等知名景點，並抽空品嚐台灣道地美食。日前，她更在社群平台分享自己造訪阜杭豆漿的照片，當時身穿米白色高領貼身上衣，手中拿著燒餅與豆漿，還在文中開心寫下「我最喜歡冰豆漿了！」現身台灣各地景點的模樣讓許多台粉直呼能與女神踏在同一片土地相當興奮。