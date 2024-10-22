王雷帶八點檔女星直播　江泳錡鄭仲茵入選　進軍星馬百億市場

記者葉文正／台北報導

星馬直播天王王雷為了直播時常在全亞洲趴趴走，有時候也到歐洲直播，這次他選擇了兩位台灣八點檔女星－鄭仲茵跟江泳錡一起合作，並在颱風天一起搶錢，江泳錡說：「我是從雷哥賣魚開始關注他，真的很會罵，罵到業績長紅。」鄭仲茵也表示：「自己在直播界還是小白，希望跟雷哥合作讓大家看到我的面膜。」三人並相約之後要到星馬直播，或是世界各地賣貨，放眼的就是直播界的百億甚至千億市場。

▲新加坡直播天王王雷(中)，與江泳錡、鄭仲茵一起直播。（圖／記者周宸亘攝）

王雷突然跟台灣八點檔女星合作直播，令人感到新鮮，他表示：「我們都有看台灣的《世間情》，《夜市人生》等，看《夜市人生》時我媽媽生病，還看到我媽媽往生，這齣戲還沒有播完。」對台灣長壽劇如數家珍，讓江泳笑說：「這樣是好還是不好？」

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▲王雷時常在各地直播。（圖／記者周宸亘攝）

直播天王王雷則說，「希望把真正好的產品，帶到星馬，不能說只賣台灣等地，要帶入星馬，畢竟我的星馬流量會比他們多，讓我也可以賺一點點，在此之前我已經在廣州播了10天。未來也要帶他們去新加坡直播，也可以去上海播，即便歐洲也可以，或是德國、巴黎、羅馬等地皆可，我們是半遊玩半直播，想當年台灣觀眾很喜歡看我一直罵粗話，我就氣到說，我要賣金紙，還有人搞笑說有沒有附送滅火器。」罵人直播的方式有自己的一套。

▲江泳錡想要進軍星馬市場。（圖／記者周宸亘攝）

王雷對於跨國直播很有信心，「雖然現在疫情解封，大家都往外跑，但只要商品賣的是跟台灣一樣的價錢，星馬也一定會爆單，因為這樣等於價錢零距離，最主要服務質量要好，才能有好業績，尤其品質絕對不能出狀況。一分錢一分貨。」

▲鄭仲茵主要想推廣面膜。（圖／記者周宸亘攝）

已經送淡出八點檔的女星江泳錡，被笑是很早就放棄演藝圈的那個仁，江泳錡表示：「在疫情前就看雷哥賣魚，買得真的很好，他脾氣也很好，最後網友講他，念他，他才起肖。我的產品也是一定會篩選再篩選，只賣好東西，跟他直播也學到新加坡用語，雷哥我也要飛去找你直播。」而江泳錡現場也高歌一曲，讓王雷差點受不了，王雷笑說：「有次電視播江泳錡唱歌，我還站著聽她唱，結果我聽到內褲都鬆了。」江泳錡則不服氣說，《超級夜總會》這次主持人得獎，其中也有她的一份，不可小看她的歌唱實力。

鄭仲茵也表示，「以直播來說我是小白，希望靠兩位多幫忙，我也很佩服，因為雷哥什麼問題都答得出來，我之前在臉書看到雷哥，是因為球友也看到他的直播。」她還稱讚王雷好像小朋友，好可愛，一問之下才知道王雷已經60歲了。