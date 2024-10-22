記者潘慧中／綜合報導

凱渥男星范姜彥豐2022年驚喜宣布和粿粿的婚訊，並於同年8月迎來女兒「粿醬」的誕生，家庭生活幸福。更美滿的是，他21日出門前，2歲孩子突然跑上前做出一舉動，讓他的心當場融化。

▲范姜彥豐分享出門前的可愛小插曲。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）



范姜彥豐21日在Instagram限時動態透露，剛剛出門前，他按照慣例轉身跟粿醬說掰掰，「結果粿醬馬上放掉手邊的玩具，跑來把臉湊近，指著臉頰說親親。」

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▲范姜彥豐相當疼愛女兒。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）



范姜彥豐頓時心花怒放到不行，「當場融化變成一灘水」，再度成為女兒傻瓜，同時也對粿醬的行為感到意外，「怎麼突然會這招！？」

事實上，粿粿曾坦言驗出兩條線的過程也很奇妙，「是老天爺安排」，她解釋一開始是因為尾椎不舒服，預約了復健科，但不知為何突然想到可能會照X光，保險起見才驗孕，得知成為準媽媽的那一刻沒有哭，平靜接受寶寶的到來。

▲▼范姜彥豐和粿粿育有一個寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）



後來順利迎接女兒誕生，粿粿感性地說「Hi, Baby! Welcome」，老公范姜彥豐則坦言覺得開心的同時，卻有很不真實的感覺，「有點像當初見到驗孕棒那樣的心情，然後覺得老婆很辛苦很心疼，目前只想好好照顧老婆。」