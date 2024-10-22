寵物過世9年終於入夢！「超真實1徵兆」蘿莉塔淚崩：變成寶寶回來了

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒後，不時會和粉絲分享親子生活。她近日便在社群網站分享前幾天做的夢，並有感而發地問：「你們相信過世的寵物會變成寶寶回來嗎？」

▲蘿莉塔的毛小孩已經離世快9年。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔透露前陣子夢到過世快9年的兔子「不理不理」，這是她第一次夢到毛小孩，「所以看到他我好驚喜，而且特別的是夢裡的我知道那是夢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘿莉塔最近第一次夢到毛小孩。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



更特別的是，由於夢裡的天氣有點冷，蘿莉塔就要拿毯子給毛小孩蓋，結果一打開放牠東西的櫃子，毛毯不但不見了，取而代之的是都放著女兒的小衣服。

蘿莉塔在夢中連忙轉頭看向毛小孩，沒想到牠不見了，而是女兒站在那邊笑得好開心，「我立刻流下眼淚來問說：『不理不理，是你嗎？』」下一秒她就醒了，「醒來的時候我也正在哭，可是是開心的那種。」

▲▼蘿莉塔育有一個寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



無論是否毛小孩回來了，但蘿莉塔確定的是她很愛「不理不理」，也很愛女兒，「他們都是我人生中最重要的存在。真是個特別又幸福的夢。」

蘿莉塔IG全文：

你們相信過世的寵物會變成寶寶回來嗎？

前天晚上我做了一個夢，我夢到過世快9年的兔兔「不理不理」，我從來沒有夢過他，所以看到他我好驚喜，而且特別的是夢裡的我知道那是夢。不理不理是老年的樣子，瘦瘦的，但還是好可愛，記得夢裡的天氣有點冷，我跟他說：「我拿毯毯給你蓋喔～」轉頭要打開放他東西的櫃子，一打開，厚厚的毯子呢？裡面怎麼都是小小的衣服，而且我認出來是女兒的衣服；我再一轉頭往兔兔的方向看，不理不理不見了，取而代之的是我的寶包站在那邊，對我笑得很開心。我立刻流下眼淚來問說：「不理不理，是你嗎？」然後我就醒了，醒來的時候我也正在哭，可是是開心的那種。

不管是不是真的不理不理回來了，但我很愛不理不理，也很愛寶包，他們都是我人生中最重要的存在。

真是個特別又幸福的夢，不知道有沒有人也有類似的經驗呢？

#不理不理蹦蹦跳

#小小的寶包小寶包