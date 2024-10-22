Jessi活動停擺「又被爆2017年同行者打人」！　爆料者刪文引爭議

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手Jessi近日陷入粉絲被毆事件的爭議，隨著更多爆料接連出現，引發廣泛關注。近日有網友A在社群平台自稱，於2017年在首爾梨泰院的S俱樂部遭到Jessi一行人暴力襲擊，不過這篇文章目前已被刪除。

▲Jessi。（圖／翻攝自Instagram／unni）



網友A發文表示，2017年和朋友一起到梨泰院夜店，朋友不慎將食物弄到Jessi身上，隨後一名自稱TS娛樂高層的男子動手抓住朋友頭髮，A試圖制止時，遭到其他男子毆打。文章中更提到，A曾聯繫Jessi的經紀公司要求賠償，但遭到拒絕，最終是靠自身力量找到涉事男子獲得賠償，不過目前這篇文章已經被刪除，Jessi方尚未做出任何回應。

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事實上，Jessi這個月被爆不顧18歲粉絲被同行者的朋友毆打，明知18歲粉絲被打後仍遭同行者一行人圍住的情況下逕自離去，後續雖發文道歉澄清並不認識施暴者，但形象已經一落千丈。後續更被爆2013年也曾捲入一起暴力案，當時也是說不認識，被認為案發和事後對應如出一轍。

如今，Jessi已經和9月新簽約的DOD終止合約，自創的獨立品牌「Unni（언니，直譯為「姐姐」）」的動態也停留在10月1日。