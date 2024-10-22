《黑白大廚》學餐阿姨營養午餐超商吃得到！GS25也推提拉米蘇系列

文／妞新聞

堪稱廚師版的《PRODUCE 101》！Netflix爆紅實境競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出大結局，冠軍由「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨「權聖埈（權聖晙）」拿下，參賽廚師們的高人氣卻沒有隨著節目結束退燒，不但所營運的餐廳出現一位難求的預約盛況，各大節目、媒體也爭相發出出演邀約，熱度堪比大咖藝人（主廚們超忙XD）。

拿坡里黑手黨「提拉米蘇大戰」開打？

GS25聯手Netflix推新品

▲拿坡里黑手黨超商挑戰做出提拉米蘇。（圖／截圖自Netflix）



100位廚師的激烈廝殺中，讓冠軍權聖埈在比賽中一戰成名的非這款甜點莫屬！在敗部復活賽中的便利超商料理環節，以一道意想不到的「栗子提拉米蘇」獲得壓倒性的勝利，更在決賽前就與韓國超商龍頭CU合作商品化，提拉米蘇在這個月12號一正式開賣馬上銷售一空，直到現在也呈現全國大缺貨的狀態。

▲拿坡里黑手黨與超商聯名推出的提拉米蘇上架就搶光。（圖／naver，下同）

沒想到對家競爭超商品牌「GS25」也看準此商機，在10月23日與Netflix合作推出以栗子的法文marron為名稱的聯名限定「提拉米蘇系列」，其中不只包括因為拿坡里美味黑手黨爆紅的栗子口味，還有經典原味、布丁、馬卡龍等一共4種口味，看起來宣戰意味濃厚，不過GS25強調是跟Netflix的合作，不是沿用冠軍的食譜。

CU再度聯動《黑白大廚》

「學餐名家」營養午餐超商吃得到

好喔！CU沒有要輸的意思，稍早再度宣布重磅消息，繼合作權聖埈之後，下一位邀請黑湯匙「學餐名家」李美英廚師夢幻聯動！！！在韓國慶尚南道梁山地區的下北小學負責營養午餐資歷有15年的她，是節目晉級20強中的唯一不是商業餐廳出身的「真無名素人」，她在團體戰中發揮大量備菜功力，默默耕耘的穩健手法備受讚許，網友們紛紛大呼：「大羨慕下北小學的同學們了！」

不過現在阿姨的好手藝，也能在超商吃到啦！李美英廚師與CU合作推出的產品以「健康、營養」為主軸，打造一系列低鹽、低過敏源配菜以及方便食品，預計在11月接續上市，去韓國玩吃起來。

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