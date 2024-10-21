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NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「NanaQ」以自律極簡原則走紅，她日前才在社群公開戀愛消息，沒想到21日就突然宣告和男方分手。而她的男友Henry稍早也於Threads發聲，坦言在認愛前，就已經有了分手的念頭。

▲▼NanaQ男友曝情斷原因「認愛前就想分手」。（圖／翻攝自Threads）

▲NanaQ四天前才剛公佈戀情，21日就證實分手。（圖／翻攝自Threads）

Henry表示，他們的感情發展得太快，從認識到在一起只過了兩、三個禮拜，讓他們沒有足夠的時間去了解彼此。他原以為自己能接受女方的一切，但當他們真正開始融入彼此的生活時，才發現事情沒有想像中的那麼簡單，「尤其是我們的個性、生活習慣、作息都是天差地別的，我需要花時間配合她、她也需要花時間配合我，很多大大小小的事會一直有小爭執。」

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▲▼▲▼NanaQ男友曝情斷原因「認愛前就想分手」。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ發文宣佈分手。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

Henry透露，其實在公開認愛的前幾天，他就已經有了分手的念頭。他原本以為時間可以讓他們磨合，但在實際的相處過程中，「想說再試看看，覺得時間可能可以讓我們好好磨合，可是在前幾天的相處中我覺得我們真的還是不適合，所以就在昨天就有了提分手的這個決定。」認為雙方不應該再浪費時間在彼此的生活上，及時止損，對他們兩個都會比較好。

此外，Henry也表示，他和NanaQ相差了約10歲，對於很多事情的看法都存在著差異，他擔心自己無法跟上對方的腳步。儘管如此，他仍對NanaQ表示了欣賞，「在這邊我也祝福她能夠遇見更珍惜她的人。」

▲▼NanaQ男友曝情斷原因「認愛前就想分手」。（圖／翻攝自Threads）

▲NanaQ的男友說明分手原因。（圖／翻攝自Threads）

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