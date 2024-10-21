Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

記者孟育民／台北報導

2025跨年晚會即將High翻全城！臺北市政府觀光傳播局今（21日）舉行卡司發布會，公開首波超強演出陣容，宇宙人也親臨現場帶來精彩演出，更獨家邀請實力派韓國女團Apink、超強男團Energy，以及人氣樂團TRASH與怕胖團獨家同台合作，為跨年晚會揭開熱鬧序幕，掀起第一波高潮！

▲2025臺北最High新年城首波卡司曝光，韓團Apink將登台。（圖／臺北市政府觀光傳提供）



觀傳局指出，2025年「臺北最High新年城」跨年晚會將有超過10組超強卡司陣容重磅登場，今日公布首波演出卡司，除了金曲人氣樂團宇宙人，更有3組臺北獨家限定演出，包含韓國實力女團Apink、超強男團Energy，以及人氣樂團TRASH與怕胖團首度聯手，展現另類搖滾與流行龐克的音樂結合，將為臺北跨年晚會帶來一場震撼的視聽盛宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Energy。（圖／臺北市政府觀光傳提供）

而今年主持陣容由活力十足的Lulu黃路梓茵搭檔搞笑擔當威廉、幽默風趣的風田以及可愛又逗趣的朵拉組成，4人再度合體令人期待。Lulu黃路梓茵跨足綜藝和戲劇領域，並在今年金鐘獎入圍三大獎項；而威廉、風田和朵拉在《食尚玩家》的人氣也居高不下，今年也將再延續去年的好默契，為整場跨年晚會帶來歡笑不間斷。

▲Lulu連莊主持。（圖／臺北市政府觀光傳提供）