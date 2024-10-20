ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安森車禍1個月「宣佈順利出院」！　吐心聲：不知能否重新回到過去

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「默森夫妻」的安森（Anson）9月發生車禍，導致頭部受到重創，一度住進加護病房。經過一個多月的醫院生活，他於19日宣佈順利出院，但也坦言原本熟悉的生活，現在對自己來說是一種挑戰。

外送用▲▼安森車禍1個月「宣佈順利出院」！（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）

▲安森在9月發生嚴重車禍。（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）

安森透露，他其實早在18日就已經出院，至於為何沒有馬上公佈？他坦言：「真的是『全新型態的腦袋』…太多無法掌握的可能性，我也不知道自己重新回到『過去世界』…是否能夠立馬適應…甚至又退回醫院。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

安森原本認為，自己對生活有著充分的熟悉度，但是在出院後的兩天體驗中，他發現重新適應熟悉的生活，是出院後的第一個挑戰。安森提到，他發現自己在走路時變得特別緊張，從未如此小心翼翼，超害怕被撞。回到家中，也突然對家中的木材質感感到陌生，「踏進家裡第一眼，肯定感動，但是第一句話是『我們家木材質感有這麼溫暖？』明明打從設計就全心投入的是我。」

▲▼安森車禍1個月「宣佈順利出院」！（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）

▲安森宣佈出院。（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）

安森也說，久違去接兒子下課，兒子在他出現時，尖叫著歡迎他回家，「連老師們也驚訝的大喊『真的是爸爸！太棒了！歡迎順利回家』。」不僅如此，他還遇到一些知道車禍事件的民眾，「哪怕只是點個頭、微笑，或者一句『加油』，我都滿滿的感激。」

安森表示，儘管出院後的生活充滿了感動、開心、恐懼和緊張，但他已經接受了這是自己全新生活的一部分，他將以平常心面對，一步一步地復健，讓自己回到平凡人的狀態，好消息也引來大票網友祝福。

▲▼安森車禍1個月「宣佈順利出院」！（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）

▲安森坦言還在適應出院後的生活。（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）

【安森全文】

好的，經過了一天的「自我確認」！
躺醫院1個多月…我終於出院了
為何昨天沒特別公佈～
真的是「全新型態的腦袋」…
太多「無法掌握」的可能性
我也不知道自己重新回到「過去世界」…
是否能夠立馬適應…
甚至又退回醫院

原本想說…唉唷！都生活幾年了！
有什麼好不適應！別過度擔憂！
結果…經過快兩天的體驗！
我終於知道…護理士說～
「別小看全新的自己，適應熟悉生活…
這往往都是出院後第一個挑戰」

走馬路、人行道…30多年！
我從沒如此緊張、小心！
超害怕被撞！特別警戒
踏進家裡第一眼～肯定感動～
但是第一句話是…
「我們家木材質感有這麼溫暖？」
（明明打從設計就全心投入的是我）
當兒子時隔快2個月…
爸爸再度出現！迎接下課！
瞬間大聲尖叫「是！阿！爸！」
連老師們也驚訝的大喊～
真的是爸爸！太棒了！
歡迎順利回家
甚至遇到一些知道「此次事件」
的林口民眾或觀眾～
哪怕只是點個頭、微笑
或者一句「加油」
我都滿滿的感激

才短短一天！真的經歷非常多…
感動、開心、恐懼、緊張…等
通通無間斷，隨時隨地online
但不論如何…
全新系統的我「已成定局」！
重新適應，「盡量」平常心～
一步一步復健！
讓自己回到平凡人的狀態！
將是新人生最棒的目標

So everyone ~ I’m back
（隨然還有很多挑戰）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

《此時此刻》槓龜9項戰犯找到了！　劉俊謙「犯一禁忌」眾人喊：原來是你

《此時此刻》槓龜9項戰犯找到了！　劉俊謙「犯一禁忌」眾人喊：原來是你

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

YouTuber, 安森, 默默, 默森夫妻

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨家／張菲淡出6年近況曝「人生不能退休」！　喊話徒弟胡瓜：千萬別後悔
  2. 冠佑女兒18歲整頭爆改！　新造型「金色羊毛捲」撞臉女神卡卡
  3. 安森車禍1個月「宣佈順利出院」！　吐心聲：不知能否重新回到過去
  4. 李銘順第4座金鐘獎入袋！　「預告好消息」合體弟弟李銘忠出綜藝
  5. 《大學生了沒》朱咩補辦婚禮　「班底抽捧花」莫莉崩潰：不能接受
  6. 新歡評「伍佰歌猥瑣」捲爭議！　黃曉明公開露面：一起加油吧
  7. 安芝儇「緊身潛水服」好身材全現形　下秒脫了！解放粉色比基尼
  8. 楊謹華槓龜7次：我破蛋了　「拿獎隔天行程曝光」整排藍勾勾祝賀
  9. 郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多
  10. 見「台版孔劉」梁赫群本尊 ！ 　韓國人真實反應曝光：會生氣

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366