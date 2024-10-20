安森車禍1個月「宣佈順利出院」！　吐心聲：不知能否重新回到過去

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「默森夫妻」的安森（Anson）9月發生車禍，導致頭部受到重創，一度住進加護病房。經過一個多月的醫院生活，他於19日宣佈順利出院，但也坦言原本熟悉的生活，現在對自己來說是一種挑戰。

▲安森在9月發生嚴重車禍。（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）

安森透露，他其實早在18日就已經出院，至於為何沒有馬上公佈？他坦言：「真的是『全新型態的腦袋』…太多無法掌握的可能性，我也不知道自己重新回到『過去世界』…是否能夠立馬適應…甚至又退回醫院。」

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安森原本認為，自己對生活有著充分的熟悉度，但是在出院後的兩天體驗中，他發現重新適應熟悉的生活，是出院後的第一個挑戰。安森提到，他發現自己在走路時變得特別緊張，從未如此小心翼翼，超害怕被撞。回到家中，也突然對家中的木材質感感到陌生，「踏進家裡第一眼，肯定感動，但是第一句話是『我們家木材質感有這麼溫暖？』明明打從設計就全心投入的是我。」

▲安森宣佈出院。（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）

安森也說，久違去接兒子下課，兒子在他出現時，尖叫著歡迎他回家，「連老師們也驚訝的大喊『真的是爸爸！太棒了！歡迎順利回家』。」不僅如此，他還遇到一些知道車禍事件的民眾，「哪怕只是點個頭、微笑，或者一句『加油』，我都滿滿的感激。」

安森表示，儘管出院後的生活充滿了感動、開心、恐懼和緊張，但他已經接受了這是自己全新生活的一部分，他將以平常心面對，一步一步地復健，讓自己回到平凡人的狀態，好消息也引來大票網友祝福。

▲安森坦言還在適應出院後的生活。（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）

【安森全文】

好的，經過了一天的「自我確認」！

躺醫院1個多月…我終於出院了

為何昨天沒特別公佈～

真的是「全新型態的腦袋」…

太多「無法掌握」的可能性

我也不知道自己重新回到「過去世界」…

是否能夠立馬適應…

甚至又退回醫院

原本想說…唉唷！都生活幾年了！

有什麼好不適應！別過度擔憂！

結果…經過快兩天的體驗！

我終於知道…護理士說～

「別小看全新的自己，適應熟悉生活…

這往往都是出院後第一個挑戰」

走馬路、人行道…30多年！

我從沒如此緊張、小心！

超害怕被撞！特別警戒

踏進家裡第一眼～肯定感動～

但是第一句話是…

「我們家木材質感有這麼溫暖？」

（明明打從設計就全心投入的是我）

當兒子時隔快2個月…

爸爸再度出現！迎接下課！

瞬間大聲尖叫「是！阿！爸！」

連老師們也驚訝的大喊～

真的是爸爸！太棒了！

歡迎順利回家

甚至遇到一些知道「此次事件」

的林口民眾或觀眾～

哪怕只是點個頭、微笑

或者一句「加油」

我都滿滿的感激

才短短一天！真的經歷非常多…

感動、開心、恐懼、緊張…等

通通無間斷，隨時隨地online

但不論如何…

全新系統的我「已成定局」！

重新適應，「盡量」平常心～

一步一步復健！

讓自己回到平凡人的狀態！

將是新人生最棒的目標

So everyone ~ I’m back

（隨然還有很多挑戰）