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朱延平挺吳慷仁「用演技堵住大家嘴」　理解進軍大陸：讓更多人看到

記者蕭采薇／台北報導

「台灣電影之父」導演李行於2021年逝世，他生前致力推動兩岸電影交流，生前囑咐導演朱延平「一定要辦下去！」朱延平也沒有令他失望，延續李行使命。而對於新科金鐘視帝吳慷仁，朱延平也稱讚其演技，認為演員就是要把作品「推到更多人看的地方」。

▲▼《SHOW 你的創意，詮釋中華文化》微電影頒獎典禮-朱延平、林岱縈。（圖／記者周宸亘攝）

▲（右起）朱延平、林岱縈，出席「紅心獎微電影大賽」頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

朱延平透露一個關於李行的玄幻小故事，他說：「李導演一直都在，祂就是告訴我們，『你們好好做，我在看』。」他在李行離世後，接下「兩岸交流委員會」的位置，但碰上立法院把兩岸預算砍掉一半，心裡有點沮喪。

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後來跟文化部影視局的局長、副局長約在委員會見面，朱延平說：「李導演生前最常到這裡辦公，拜會結束後，彼此互加Line時，結果副局長的Line上，帳號竟然顯示『李行』。但李導演生前並沒有使用智慧型手機，我們就覺得很玄。」認為是李行在提醒他，要好好做。

▲▼《SHOW 你的創意，詮釋中華文化》微電影頒獎典禮-朱延平、林岱縈。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱延平（中）延續李行（右看板）使命。（圖／記者周宸亘攝）

活動前一晚，吳慷仁以《有生之年》再度拿下金鐘視帝，不過他近日因簽約大陸公司，引起兩岸熱議。朱延平說：「這也很好嘛！我覺得做一個演員，就是要把他的作品推到更多人看的地方，這也無可厚非。你總不希望你拍的或演的東西，越少人看到越好吧！」

朱延平也稱讚吳慷仁演技：「他厲害了！你看又拿金鐘又拿金馬，（這樣的演員）也沒幾個了。不只去大陸我鼓勵，你要能去好萊塢，我更鼓勵啊！」他也勉勵吳慷仁：「就好好演，用演技去征服大家，堵住大家的嘴巴。」

▲《破浪男女》吳慷仁專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳慷仁因簽約大陸公司，引起兩岸熱議。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

朱延平20日出席「紅心獎微電影大賽」，該比賽鼓勵參賽者透過微電影方式，詮釋中華文化精神內涵的使命。藝人林岱縈也以紅心字會公益代言人的身份，受邀出席「紅心獎微電影大賽」擔任頒獎人。她也用李行導演的話「當演員要能放鬆」勉勵自己，期盼演藝路上能有更多的作品。

 

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