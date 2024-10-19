金鐘獎／鄭元暢出道21年終於得獎！　經歷低潮認：偶像劇給我枷鎖

記者蕭采薇／台北報導

鄭元暢（小綜）首度以《有生之年》入圍金鐘獎，就一舉拿下戲劇節目類最佳男配角。鄭元暢在台上感性表示：「走了21年，慢慢也走到了這裡。」他受訪時表示：「還是有點不太真實，我出道的時候是偶像劇最美好年代，讓很多觀眾認識我，也得到很多工作機會，但一方面對我來說也是枷鎖。」

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▲鄭元暢、楊謹華好友一起獲獎。（圖／記者黃克翔攝）

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鄭元暢坦言，即便到現在，他還是常常被問到《惡作劇之吻》相關的問題，生涯從偶像劇開始，到如今以截然不同的劇種拿下金鐘，鄭元暢說：「時間到了、年紀到了，慢慢就會有潛移默化。」他坦言，近幾年把重心轉移到「好好過生活」上，因此演出《有生之年》這樣的生活劇，「感覺我就是以角色在活著。」

▲鄭元暢首度以《有生之年》入圍金鐘獎，就一舉拿下戲劇節目類最佳男配角。（圖／記者黃克翔攝）

特別感謝製作人林心如，「她是我的偶像和榜樣，未來我也想挑戰劇本、製作或導演等幕後工作，機會是自己創造出來的。」至於同劇的男主角吳慷仁是否也傳來祝賀？鄭元暢說：「因為我還沒看訊息，不過有感受到我的手機一直在震動。」

▲鄭元暢看到好友楊謹華得獎，直喊「比自己拿還開心」。（圖／記者黃克翔攝）

他終於拿獎，正巧認識多年的好友林依晨、賀軍翔等人都在現場見證，鄭元暢說：「包括等等要過來（受訪）的楊謹華，這些從我剛開始入行，20年前就認識的朋友們都在台下，感覺像是同學會，重要的是我們此時此刻相聚在這裡。」鄭元暢也笑說：「我現在很想喝酒，我因為要減肥已經戒酒三個禮拜了！」

▲鄭元暢出道21年，終於拿下金鐘獎。（圖／記者黃克翔攝）

此外鄭元暢在來到後台新聞中心時，典禮現場正巧宣布到楊謹華獲獎，看著等了第八次入圍終於得獎的好友，鄭元暢開心的說：「我看到謹華得獎，比我自己得獎還開心。」

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