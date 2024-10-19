金鐘獎／《唱歌給你聽》再抱走電視電影獎！　製作人上台感性發聲

記者王靖淳／綜合報導

第59屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（19）日晚上在台北流行音樂中心盛大登場，許多戲劇人齊聚一堂，《唱歌給你聽》先後拿下「戲劇類節目燈光獎」、「戲劇類節目攝影獎」、「戲劇節目剪輯獎」以及「電視電影獎」。

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▲第59屆金鐘獎，電視電影獎，《客家電影院－唱歌給你聽》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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《客家電影院－唱歌給你聽》製作人上台致詞時，感謝參與《唱歌給你聽》製作過程中的所有工作人員，並特別提到了配樂、聲響、攝影等專業團隊的付出。他強調，這次節目的成功是因為有這些工作人員在幕後默默支持，他們一起克服了拍攝中的種種挑戰。

製作人感慨地表示，金鐘獎大多以個人獎項為主，但《唱歌給你聽》這類節目的拍攝是項團隊合作的成果，特別值得珍惜的是，他能夠與老朋友共同拍片。他指出，拍攝十幾年來，能與熟識的團隊再度合作是極其難得的經歷，而要持續這樣的合作，最重要的關鍵就是「健康」。他呼籲所有從事製片工作的人，必須重視身體健康，這樣才能夠繼續與老朋友一同拍片到老。

▲第59屆金鐘獎，電視電影獎，《客家電影院－唱歌給你聽》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

此外，製作人還幽默地提到，拍片過程中要想順利完成，除了需要「新鮮的肝」外，也需要編劇、導演和工作團隊的通力合作。他開玩笑地說：「做編劇的要手下留情，導演要拍快一點，燈光要打快一點。」最後，他再次感謝整個團隊，並希望大家未來能保持健康、擁有美好的家庭，繼續一起拍片，創造更多精彩的作品。

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