柯震東首次入圍就得獎！　破相後接《不夠善良》認：當時很沒自信

記者蕭采薇／台北報導

柯震東以《不夠善良的我們》，獲得第59屆金鐘獎「迷你劇集最佳男配角」，他受訪時坦言，《不夠善良的我們》其實是在《乩身》受傷後拍的，「那時不管是外貌還是表演，我都有點不太自信。」

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▲柯震東首次入圍金鐘獎，就拿下 「迷你劇集最佳男配角」。（圖／記者黃克翔攝）

柯震東因拍攝《乩身》，無人機爆炸波及而破相，臉上縫了30針。而在那之後所拍攝的作品就是《不夠善良的我們》。他透露，當時大概是受傷過後3、4個月，柯震東半開玩笑說：「那時候有點沒自信，畢竟我還是⋯有一點外貌的。」

第一次入圍金鐘就得獎，柯震東上台面露驚訝，他坦言：「真的沒想到，因為其他入圍演員也是有很多得獎場。」他當年以《那些年，我們一起追的女孩》第一次入圍金馬就拿獎，金鐘也是初次入圍就敲鐘，不過柯震東說：「當然我是希望不要只是這樣。」

▲柯震東帶著粉絲訂做的「芙莉蓮紅內褲」當作幸運物。（圖／記者黃克翔攝）

他也坦言，本來有想要抱新人獎，「但怕被罵，得了會被罵，不得也會被罵。」且因為賽制更改，研究過後發現也不符合資格，至於三金還差一座金曲獎，柯震東說：「那個沒關係，讓給專業的人就好。」

▲柯震東、苗可麗拿下 迷你劇集最佳男配角、女配角。（圖／記者黃克翔攝）

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柯震東喜愛動漫《葬送的芙莉蓮》，粉絲訂做了一條紅內褲，上面有著被他稱為「老婆」的芙莉蓮和金鐘獎座，果真為柯震東帶來好運。柯震東笑說，在家有試套一下，不過尺寸太小了，所以沒穿上，「之後可能會借給朋友（沾喜氣），王淨已經有和我借了。」