金鐘獎／楊謹華入圍7次終於獲獎！　愣10秒爆哭：原來台上風景是這樣

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。「戲劇節目女配角獎」得主於稍早出爐，由楊謹華以《不良執念清除師》奪下。

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▲第59屆金鐘獎，戲劇節目女配角獎，《不良執念清除師》楊謹華。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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楊謹華過去曾經七度入圍金鐘獎，但每次都和獎杯擦身而過，這次終於拿下戲劇節目女配角獎，她一聽到自己的名字，先是在台下愣了10秒，接著便掩面暴哭。楊謹華致詞時也感性表示：「走上來這段路真的讓我全身都很麻，原來走上來的風景是這樣子的。」直言不敢相信是真的，「謝謝大家，謝謝大家期盼我破蛋的人。」

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇節目女配角獎，《不良執念清除師》楊謹華。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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楊謹華強調，自己真的非常熱愛表演的工作，「中間有經歷過挫折、沒有自信的時候，但身邊還是有很多人鼓勵著我，家人、粉絲們都給了我很多鼓勵，還有身邊出現了非常多的貴人，我要謝謝你們，真的謝謝你們不斷給我鼓勵。」她也特別感謝老公，「因為他常跟我說，只要看到我快樂，他就會快樂，非常謝謝你。」