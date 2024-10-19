連恩辣模女友沉默2天發聲：一切都感覺不真實！　度假變天人永隔

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）前成員連恩佩恩（Liam Payne）在阿根廷布宜諾斯艾利斯的飯店墜樓身亡。有媒體報導他原本與辣模女友凱特卡西迪（Kate Cassidy）在當地度假，不料女友離開數天後竟天人永隔，而她沉默2天後終於發聲：「一切都感覺不真實……。」

▲連恩佩恩墜樓前，原本與女友凱特卡西迪（Kate Cassidy）在阿根廷度假。（圖／翻攝自IG）

據《TMZ》日前報導，凱特卡西迪與連恩佩恩於美國時間9月30日抵達阿根廷度假，原本還分享不少度假照，隨後10月14日離開阿根廷，男友繼續轉入住一間四星級飯店，16日竟發生墜樓噩耗。她的IG連日來湧入許多關心留言，且9月1日還有兩人的親密合照。

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沉默將近2天，凱特卡西迪透過限動發聲：「感謝所有送來的善意話語和愛。我完全陷入了失落。過去這幾天的一切都感覺不真實。我祈求並懇請你們給我時間和空間，讓我可以在私下裡處理這一切。」她也向離世的男友說：「我的天使。你是我的一切。我想讓你知道我愛你，無條件地、全心全意地愛著你。我將會在餘生繼續愛你。我愛你，連恩。」貼文的右下角還添加了「444」的數字，被外界視為一組天使數字，還加上一個愛心的表情符號。

▲凱特卡西迪（Kate Cassidy）打破沉默發聲。（圖／翻攝自IG）

連恩佩恩與凱特卡西迪的戀情在2022年10月曝光，當時被拍到一起現身倫敦的餐廳，不到一個月女方公開兩人戀情，雙方也時常公開亮相。而他會去阿根廷，是為了參加一世代前隊友奈爾霍蘭（Niall Horan）的演唱會，他離世令奈爾霍蘭相當震驚哀痛，對方昨日發文「這一切都讓人無法相信」、「我沒想到那天晚上的道別和擁抱，竟然是最後一次的告別，這讓人心碎」，字裡行間難掩失落。

▲連恩佩恩前去阿根廷是為了看前隊友奈爾霍蘭的演唱會。（圖／翻攝自IG）

▲奈爾霍蘭：「我沒想到那天晚上的道別和擁抱，竟然是最後一次的告別。」（圖／翻攝自IG）