吳宗憲自虧三槓王　 拿不到獎竟因自己說錯話

記者葉文正／台北報導

昨天節目類金鐘獎評審總召透露，吳宗憲、LuLu與陳漢典一票之差敗給澎恰恰的《超級夜總會》，吳宗憲慶功宴上對此表示，「藝能界誰入圍，誰得獎我們都開心，聽到澎哥得獎，我們都叫出來，但今年藝能界很團結，沒有互相攻擊，我就是今年的三槓王，我開場說今天拿到人氣獎就夠了，本來是上了台要禮貌性的客套話，沒想到一語成讖，真的沒拿到大獎。」

▲Sandy吳姍儒(右)、吳宗憲出席三立電視節目類金鐘獎慶功宴。（圖／記者李毓康攝）

而三金主持人LuLu對於SANDY首度主持金鐘的表現則表示，「我給SANDY表現打一百分，只要願意站上那舞台都不容易，而且SANDY還在擠奶就來了。」

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▲陳漢典(左起)、Sandy吳姍儒、吳宗憲、Lulu黃路梓茵。（圖／記者李毓康攝）

SANDY則認為，「在一堆主持人面前主持真的不容易，我什麼都沒講，他們就反應來反應去，很輕鬆。」至於自己的表現，SANDY說自己腦子一片混亂，無法思考，最棒的是綜藝場子永遠都熱鬧，講什麼都不重要，很順利就完成了。」

▲吳宗憲自嘲是三槓王。（圖／記者李毓康攝）

SANDY最後一套衣服相當性感，直接爆乳炸開又養眼，老爸吳宗憲：「我想說怎麼有一個藝人胸部快跑出來了，一看原來是我女兒，我是以乳辨人，爸爸都不知道妳身材這麼好，能露一點就是一點。」憲哥說大家經常把SANDY跟LuLu做比較，LuLu靈活度很高，SANDY唯一贏過LuLu就是胸部，還笑LuLu是貧乳，LuLu則說自己是為國家省布料。

憲哥也稱讚女兒表現，「我個人覺得很好，一個主持人是廚師不是一道菜，不要什麼表演都放在自己身上，例如她希望十點十五分就結束，結果控制在十點十三分，這點我給予滿分，因我可能也沒辦法控制，因為我太愛說話。」

憲哥說，SANDY女兒的民間好友，就是歐弟的女兒，剛好住同一個月子中心，「但是歐弟很離譜，他送SANDY女兒一件衣服，結果要我拿給SANDY，我就說你老婆月中不就是在SANDY隔壁嗎？導致現在那件衣服還在我車上。」