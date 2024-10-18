楊繡惠遭徐乃麟罵「賤」！《衝衝衝》明播出揭真相　籃籃爆原味內褲賣1500

記者孟育民／台北報導

綜藝《天才衝衝衝》日前爆發錄影爭議，楊繡惠控訴被主持人徐乃麟罵「賤」，雙方鬧出風波多日，最後在節目上演擁抱和解橋段，如今完整的節目內容將在明（19日）曝光！

▲楊繡惠和徐乃麟鬧事件的集數明晚播出。（圖／華視提供）

《天才衝衝衝》明（19日）邀請來賓楊繡惠、林佳儀、王振復、陳大天、潘映竹、林逸欣、大根、林襄、小映，一同上節目來挑戰「易字遊戲」、「大約在動記」、「急中生字ㄅㄆㄇ」，久違上天才衝衝衝的林襄不僅在「大約在動記」引起話題，還在「急中生字ㄅㄆㄇ」中過關斬將表現亮眼。

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▲來賓互動有趣。（圖／華視提供）



在「大約在動記」單元中林襄成為大家異議的主角，徐乃麟出題「沒洗澡的林襄」，曾國城、張文綺、籃籃、巫苡萱四人皆緊抱不放想靠近，遭噴乾冰，不服大聲抗議，眼看大家吵成一團，林襄替自己發聲我沒洗澡也很香，籃籃接著說：「沒洗澡真的也有人喜歡，還有人想買我的原味褲襪呢」，徐乃麟一臉不信，籃籃生氣地說：「幹嘛不信，是真的，他開價一千五」，曾國城笑問：「那你現在賣幾雙了?」籃籃急忙解釋沒有賣啦不敢賣，曾國城再問：「不敢賣，為什麼還可以換車子」，張文綺和徐凱希表示籃籃賺外快，不只換車子還買房子，讓眾人拍手叫好說賣褲襪賣到買房子，徐乃麟高喊，明天開始也要穿褲襪，惹得大家哄堂大笑。

輪到楊繡惠上場時，剛好著白色褲襪，徐乃麟說妳怎麼穿這種褲襪， 楊繡惠：「你要買是嗎？我五百賣你」，嚇得徐乃麟呆愣住，曾國城笑說，如有預算問題就一百五賣你，楊繡惠積極推銷堅持要賣五百。



