金鐘獎／《群山之島》1小時奪2獎！　余大榕打敗陳明珠奪獎

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，自然科學及人文紀實節目主持人獎由《臺灣味》的余大榕奪下；節目類攝影獎則由《群山之島與不去會死的他們2》奪得。

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余大榕以《臺灣味》奪獎，上台致詞時驚喜表示：「我覺得入圍的其他人所有人都比我厲害，所以我覺得我非常的幸運，希望我自己可以在未來繼續把台灣的文化、台灣的美、台灣的人、台灣的食物推廣到世界各地，然後最後我要謝謝我的家人、我的朋友，謝謝節目後製團隊，因為我有時候講話真的很不恰當，所以說我要有很強大的後製團隊，才能做出這種節目，謝謝大家謝謝。」

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▲第59屆金鐘獎，自然科學及人文紀實節目主持人獎，《臺灣味》余大榕。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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《群山之島與不去會死的他們2》已奪下2獎，《群山之島與不去會死的他們》是由臺灣導演程紀皓拍攝的山岳探險紀錄片，透過拍攝每集主角重回對他們意義深遠的一座山或一個地方，呈現出登山者和山之間的特殊情感與連結，相較於臺灣其他的山岳紀錄片，群山之島將更多的重心放在登山者身上。

▲第59屆金鐘獎，節目類攝影獎，《群山之島與不去會死的他們2》陳韋翰、王艾如、范勝翔、程紀皓。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



「不去會死」的精神與群山之島中提到的探險家們有著異曲同工之妙，也呼應著程紀皓導演想透過影集傳達給觀眾的訊息。程紀皓說，「就像是在天氣不穩定的情況下，去調整敘事的結構與畫面，面對著未知的狀態，同時做一些調整，成功解決之後，會有很大的成就感。」隨著遭遇的事情愈來越難，回饋與成就感也越來越多。或許，這就是探險的收穫。

