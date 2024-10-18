連恩佩恩驗屍初步報告出爐！　「頭顱骨折致命傷」…遺體送太平間

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團「一世代」前成員連恩佩恩（Liam Payne）在美國時間16日墜樓身亡。他入住阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的一家四星級飯店，突然墜樓當場死亡，最新初步驗屍報告出爐。

▲連恩佩恩（Liam Payne）驗屍初步報告出爐。（圖／翻攝自X）

綜合媒體報導，阿根廷布宜諾斯艾利斯檢察官辦公室表示，連恩佩恩從3樓房間陽台墜樓，死因是「多處創傷」、「內外出血」，頭部嚴重受傷足以致命。急診醫師阿爾貝托克雷森蒂（Alberto Crescenti）向阿根廷媒體透露，當時趕到連恩佩恩墜落現場，發現他的頭顱骨折，已經無法救治。遺體已經被轉移到當地的太平間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方針對連恩佩恩墜落的現場、飯店房間調查，同時詢問5位證人，在墜落現場發現一瓶威士忌、一個打火機和一部手機，證人證詞皆表名「墜落時是獨自一人」，表示沒有第三方涉入其中。而他的房間呈現一片混亂，多項物品被打破，網路瘋傳他砸壞的電視機照片，現場發現數包藥物，包括Clonazepam（台譯：克癇平），是用來控制癲癇及緩解焦慮的藥物，另外還有非處方藥物，房間找到一本筆記本和護照。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！