被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網紅葉珂與男星黃曉明公開戀情後，各種奇葩言行陸續登上熱搜，日前她又被網友抓出一番爭議發言，她在開直播時，竟脫口稱歌手伍佰的歌「很猥瑣」，瞬間遭到輿論轟炸，批評她沒文化還裝高級，伍佰本人對此也給出了回應。

▲葉珂評價伍佰的歌「猥瑣」引爆輿論。（圖／翻攝自葉珂微博）

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根據《新浪熱點》報導，伍佰在得知葉珂評價他的歌「很猥瑣」後，回應表示「自己唱了半輩子的歌，第一次被人說成猥瑣」，對於葉珂的言論感到很意外。此前，葉珂在開直播時，講起了某次辦生日派對時的趣事，提到自己先進包廂唱歌「唱伍佰那些猥瑣的歌，還有張惠妹，我根本唱不上去，還唱了〈今天你要嫁給我〉之類很丟人的曲目。」瞬間就引爆了輿論。

▲伍佰回應葉珂的評價。（圖／翻攝自微博）

微博網友紛紛發揮創意，卯起來諷刺黃曉明與葉珂，留言道「早知道曉明這麼好追，我就應該讓我姑媽去試試」、「黃曉明：好看的談過了，這次談個好笑的」、「她開創了旺前妻這個新賽道」、「黃曉明這是AB（指Angelababy）談過了，現在談了個SB（傻逼）嗎？」、「伍佰本尊都想不到還有這種觀點」、「曉明晚節不保」。