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嘻小瓜遭男粉情勒逼追IG！　見「炫耀舉動」氣炸退追：蠻不舒服

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜今（17）日透過Threads發文透露，日前遇到一名男粉絲找他合照後，被對方要求追蹤社群帳號，不過他在回追後不久卻發現對方發動態炫耀此事，讓他氣得直接把追蹤退了，同時也直言：「只是要炫耀的話，我就覺得蠻不舒服，重點還是情勒的方式！」

▲嘻小瓜。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

▲嘻小瓜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜提到，該男粉絲主動表示要追蹤他，並在獲得嘻小瓜同意標記分享後，要求嘻小瓜也要追蹤回來。嘻小瓜雖然當下配合對方的要求，但隨後發現對方在IG限動發文炫耀這件事，讓他感到相當不適。嘻小瓜坦言，自己平時「比較少追蹤第一次見面的人或粉絲」，主要會保留追蹤名單給「常出去的朋友」。

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然而，嘻小瓜表示，因為自認不太會拒絕人，所以當下還是答應了對方的要求，但看到對方在限動中寫著「嘻小瓜追蹤我了欸」的內容後，決定取消追蹤對方。他進一步解釋，自己對互相追蹤有著固有的原則，通常會等到與對方相處一段時間，或經常見面後，再互相留聯絡方式，因為他認為這樣的互動才是真正有意義的聯繫，而不是為了炫耀而追蹤。

▲嘻小瓜。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

▲嘻小瓜遇路人強迫追蹤IG。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

最後，嘻小瓜在文末詢問粉絲，是否有其他人也遇過類似的情況，並鼓勵大家分享自己的想法，「你們遇到這個狀況會怎麼做？你們也有遇到這樣的情況嗎？」為此，貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也有不少人留言表示，「真心覺得，那個人臉皮超厚」、「這人根本不是真心交朋友」。

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