ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉曉憶出道30年圓夢「演精障媽」入圍國際獎　造型曝光完全認不出

記者黃庠棻／台北報導

黃瀞怡（小薰）、劉曉憶、沈昶宏三個人也在國際獎項中傳出好消息。大愛電視推出的影集《打怪任務》與《你準備萌芽了嗎？》在新加坡舉辦的第29屆ATA亞洲電視大獎，分別入圍了最佳女配角與最佳男配角的獎項，得獎者將於11月29日、30日，在印尼雅加達揭曉。

▲黃瀞怡（小薰）、劉曉憶、沈昶宏。（圖／大愛電視提供）

▲黃瀞怡（小薰）入圍第29屆亞洲電視大獎的最佳女配角。（圖／大愛電視提供）

黃瀞怡（小薰）以《打怪任務》入圍第29屆ATA亞洲電視大獎的最佳女配角，劇中她全身包著防護衣，汗流浹背，戴上口罩講台詞，只能靠眼神傳情更是一大考驗，她剛結束工作跟同事在吃飯，突然接到製作人唐在揚跟朋友的祝賀，一時間還沒會意過來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃瀞怡（小薰）、劉曉憶、沈昶宏。（圖／大愛電視提供）

▲黃瀞怡（小薰）入圍第29屆亞洲電視大獎的最佳女配角。（圖／大愛電視提供）

黃瀞怡（小薰）說「心中真的是滿滿的感恩和感謝，更開心透過這部作品讓更多人看到，臺灣也有很好的作品和演員！」

劉曉憶以在《你準備萌芽了嗎？》中第一次挑戰人生中最想演出的角色，演出後不但完成她的演藝夢想，還一舉入圍第29屆ATA亞洲電視大獎的最佳女配角。劉曉憶說「從影30年一直想嘗試各種角色，這是第一次飾演精神障礙媽媽的角色，演起來非常過癮，感謝製作人侯鎮華、侯承孝堅持選擇用我」，她也感謝邱皓洲導演給她很大的發揮空間，才能得到評審的肯定。

▲黃瀞怡（小薰）、劉曉憶、沈昶宏。（圖／大愛電視提供）

▲黃瀞怡（小薰）、劉曉憶、沈昶宏。（圖／大愛電視提供）

▲劉曉憶入圍第29屆亞洲電視大獎的最佳女配角。（圖／大愛電視提供）

《你準備萌芽了嗎？》中童星出身的沈昶宏，也入圍了第29屆ATA亞洲電視大獎的最佳男配角，他們全家都很激動、很驚訝也很開心。這是他從小到大第一次入圍獎項「有一種得到認可的感覺！內心超澎湃的！」沈昶宏除了感謝父母支持、導演與製作人及經紀人的信任之外，也非常謝謝柯淑勤的引導，他認為能在做自己喜歡的事中成長，非常幸福。

▲黃瀞怡（小薰）、劉曉憶、沈昶宏。（圖／大愛電視提供）

▲黃瀞怡（小薰）、劉曉憶、沈昶宏。（圖／大愛電視提供）

▲沈昶宏入圍第29屆亞洲電視大獎的最佳男配角。（圖／大愛電視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

NanaQ認愛天菜刺青男！　「放閃報備行程」男友甜答：100分女友

NanaQ認愛天菜刺青男！　「放閃報備行程」男友甜答：100分女友

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

吳謹言「挺孕肚踩高跟鞋」現身影片惹議！　危險vs個人自由兩派戰翻

吳謹言「挺孕肚踩高跟鞋」現身影片惹議！　危險vs個人自由兩派戰翻

曾莞婷節目熄燈首發聲！　「主持4個月收攤」吐真實心境

曾莞婷節目熄燈首發聲！　「主持4個月收攤」吐真實心境

曾智希墾丁酒吧遭下藥！老闆突拉下鐵門 她頭暈「1招機智脫險」

曾智希墾丁酒吧遭下藥！老闆突拉下鐵門 她頭暈「1招機智脫險」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

NanaQ認愛天菜刺青男！　「放閃報備行程」男友甜答：100分女友

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

吳謹言「挺孕肚踩高跟鞋」現身影片惹議！　危險vs個人自由兩派戰翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉曉憶

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金泰梨太會挑劇本！《正年》收視率翻倍漲　「劇裡全真唱」嗓音超驚艷
  2. 金鐘59／節目類4大看點！吳姍儒生娃1月首復出…Energy尬舞日天團
  3. 劉曉憶出道30年圓夢「演精障媽」入圍國際獎　造型曝光完全認不出
  4. 洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃
  5. 「城市少女」揭不合始末　黃雅珉爆況明潔這習慣　導致吵架
  6. 金鐘59戲劇類倒數一天！　盤點「7部必看超夯台劇」都入圍了
  7. 一世代哈利心碎發文！悼連恩離世「他那麼溫暖的人」…心繫好友兒
  8. 連恩佩恩驗屍初步報告出爐！　「頭顱骨折致命傷」…遺體送太平間
  9. Snow Man新歌MV涉辱華！日本刀「刻他名字」陸網氣炸…急下架道歉
  10. 小孟老師／今晚是金鐘！　10月18日星座運勢

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366