劉曉憶出道30年圓夢「演精障媽」入圍國際獎　造型曝光完全認不出

記者黃庠棻／台北報導

黃瀞怡（小薰）、劉曉憶、沈昶宏三個人也在國際獎項中傳出好消息。大愛電視推出的影集《打怪任務》與《你準備萌芽了嗎？》在新加坡舉辦的第29屆ATA亞洲電視大獎，分別入圍了最佳女配角與最佳男配角的獎項，得獎者將於11月29日、30日，在印尼雅加達揭曉。

▲黃瀞怡（小薰）入圍第29屆亞洲電視大獎的最佳女配角。（圖／大愛電視提供）

黃瀞怡（小薰）以《打怪任務》入圍第29屆ATA亞洲電視大獎的最佳女配角，劇中她全身包著防護衣，汗流浹背，戴上口罩講台詞，只能靠眼神傳情更是一大考驗，她剛結束工作跟同事在吃飯，突然接到製作人唐在揚跟朋友的祝賀，一時間還沒會意過來。

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▲黃瀞怡（小薰）入圍第29屆亞洲電視大獎的最佳女配角。（圖／大愛電視提供）

黃瀞怡（小薰）說「心中真的是滿滿的感恩和感謝，更開心透過這部作品讓更多人看到，臺灣也有很好的作品和演員！」

劉曉憶以在《你準備萌芽了嗎？》中第一次挑戰人生中最想演出的角色，演出後不但完成她的演藝夢想，還一舉入圍第29屆ATA亞洲電視大獎的最佳女配角。劉曉憶說「從影30年一直想嘗試各種角色，這是第一次飾演精神障礙媽媽的角色，演起來非常過癮，感謝製作人侯鎮華、侯承孝堅持選擇用我」，她也感謝邱皓洲導演給她很大的發揮空間，才能得到評審的肯定。

▲劉曉憶入圍第29屆亞洲電視大獎的最佳女配角。（圖／大愛電視提供）

《你準備萌芽了嗎？》中童星出身的沈昶宏，也入圍了第29屆ATA亞洲電視大獎的最佳男配角，他們全家都很激動、很驚訝也很開心。這是他從小到大第一次入圍獎項「有一種得到認可的感覺！內心超澎湃的！」沈昶宏除了感謝父母支持、導演與製作人及經紀人的信任之外，也非常謝謝柯淑勤的引導，他認為能在做自己喜歡的事中成長，非常幸福。

▲沈昶宏入圍第29屆亞洲電視大獎的最佳男配角。（圖／大愛電視提供）