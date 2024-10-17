八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女星許蓁蓁深夜宣布結婚，她在《天道》飾演驕縱千金，過去演出《我的婆婆怎麽那麼可愛》、《一家團圓》等夯劇，昨日深夜曬出婚紗照報喜「我們結婚了！」 稍早，她出席公益活動也開心宣佈懷孕4個月的消息，並大方放閃大5歲的未婚夫。

▲許蓁蓁深夜宣布結婚。（圖／翻攝自臉書／許蓁蓁）

許蓁蓁今（17）日出席公益活動擔任代言人，一露面就開心接受眾人的祝賀，被問到結婚的細節也一一大方回應，透露已經看好日子會在22日登記結婚，更表示目前已經懷孕4個多月，會在登記結婚當天舉辦性別趴，在這之前已經舉辦過家宴，未來暫時不會舉辦婚宴。

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▲許蓁蓁深夜宣布結婚。（圖／翻攝自臉書／許蓁蓁）

不僅如此，許蓁蓁也公開另一半的細節，坦言跟未婚夫史丹利原本就是認識6、7年的好友，剛好當時在拍攝《天道》，對方剛好就住在三立電視台旁邊，下班後常常會邀約吃飯，自然而然就在一起，她笑說「近水樓臺先得月」，兩人還有著共同興趣潛水，男方不僅是潛水教練，主業還是個室內設計師。

▲許蓁蓁其實已經懷孕4個月。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，許蓁蓁表示目前懷孕4個多月，罩杯從D漲到F，體重卻只多了一公斤，170公分的她才53公斤，引起眾人驚呼，她站起身來轉到側面，完全看不出凸出的孕肚。她更透露在臉書曬出的婚紗照是4天前才拍攝，所以露肚裝其實已經是懷孕狀態。

▲許蓁蓁其實已經懷孕4個月。（圖／記者黃庠棻攝）