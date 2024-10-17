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賈永婕首場立法院質詢「老公不敢看直播」　走路超慢親揭身體狀況

記者陳芊秀／綜合報導

新任台北101董事長賈永婕昨日（16）赴立法院接受質詢，頓時成為國會「嬌點」。她昨日深夜發文分享首度上台報告的心情，更幽默透露老公不敢看直播。

▲▼賈永婕首度赴立法院接受質詢。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕近日才到芝加哥參加馬拉松。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕14日剛在芝加哥完成馬拉松，15回台後隔天就到立法院。她表示雖然身體有些不適，但仍珍惜這樣的人生。文中她充滿信心「上台報告自己執行的案子對我而言一點也不難」，並感謝委員們的關心，回顧自己被點名五次，榮登第二名，第一名是金管會，強調報告會上緊發條。

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▲▼賈永婕首度赴立法院接受質詢。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕首度赴立法院接受質詢。（圖／翻攝自臉書）

此外，賈永婕透露這天走路超慢，因為腳痛到爆，更幽默說起老公，「我的金主王董居然說完全不敢看我的直播，到底是對我多麼沒有信心啊……」。而她曬出立法院接受質詢的照片，桌上放著一瓶有101大樓造型的礦泉水，她在Hashtag分享「你們給賈董打幾分呢」、「101的礦泉水是120元步步高升喔」。網友直呼「這瓶水不簡單」、「給你打分數， 101分」、「好想要那瓶101的水喔」、「賈董妳好棒 滿分」、「賈董當然是101分」。

▲▼賈永婕首度赴立法院接受質詢。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕的101造型礦泉水引發關注。（圖／翻攝自臉書）

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