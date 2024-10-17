吳慷仁新劇復拍！　「與孫儷雨中共撐傘」目擊網友怒劇組：擾民

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳慷仁首度接演陸劇《執迷》，日前傳出女主角孫儷罷演。有網友昨日（16）曬出照片，孫儷已經出現在劇組拍攝，兩人同框畫面也曝光。

▲吳慷仁新劇復拍了。（圖／翻攝自臉書）

陸網瘋傳照片，目擊網友透露《執迷》復拍，照片中地點是一處窄巷，兩側有綠樹、草皮植栽，前方有劇組工作人員拍攝，部分人員身穿雨衣，吳慷仁身穿西裝，孫儷身穿白上衣，雨中共撐一把傘。並提及劇組拍到晚上，燈光照得很亮，但是社區居民都不知道拍攝的事，保安也不知道。

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▲網友目擊吳慷仁、孫儷雨中撐傘。（圖／翻攝自小紅書）

《執迷》早前通告單外流，文件上劇名改《許我以利刃》，當時通告單沒有女主角的戲份，外傳她因為不滿吳慷仁「表態不到位」而罷演。劇組10月上旬沒有傳出演員拍攝消息，直到昨日有網友曬出目擊照透露復拍。

同時大陸部分網友仍對劇組不滿，目擊網友進一步爆料：「正在拍，不知道要到幾點，吵得不得了，擾民，還不讓業主（指社區住戶）的車進小區（社區）。」有網友建議「這個劇外拍需要拍攝證，投訴他拍攝證不全，直接報警就行」、「無所謂，上映就舉報（檢舉），倆人都別想好」。

吳慷仁原本預計出席金鐘獎頒獎典禮，星光大道名單還有他的名字，昨日（16）表示因工作無法出席金鐘，對此承辦的三立回應：「尊重入圍者的決定。」同日大陸國台辦發言人陳斌華在記者會回應吳慷仁爭議，只要與「台獨」劃清界線，認同一中原則以及自己是中國人，陸方都歡迎台灣各界來發展，並且加大力度支持。