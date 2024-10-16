方志友重摔送醫首發聲！「親曬現況照」謝各界關心：需要點時間

記者劉宛欣、蕭采薇／綜合報導

藝人方志友2023年靠著《本日公休》獲得金馬獎最佳女配角，今年再以《有生之年》入圍金鐘獎女配角獎，19日即將迎來頒獎典禮，卻傳出她在定裝時，於樓梯間重摔緊急送醫。經紀人16日向《ETtoday星光雲》表示：「真的就是不小心，目前還在觀察中。」而方志友稍早也透過Instagram曬出現況照，感謝各界的關心。

▲方志友在定裝時發生摔傷意外。（圖／記者李毓康攝）

方志友16日晚間在Instagram限時動態曬出現況自拍照，寫下「謝謝大家的關心，也謝謝各方熱心的體貼與幫忙，不好意思讓大家擔心了，我還行…只是有點痛、有點蠢、有點需要時間…」，向各界表達感激之餘，也坦言傷勢需要時間復原，不過最後她提到「我們金鐘見」，親自證實金鐘當天會正常出席。

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▲方志友發文報平安。（圖／翻攝自方志友Instagram）

此前，方志友於16日傳出跌倒意外，所幸未傷及腳踝以上。方志友經紀人向表示：「目前還在觀察中，不過都還好。」原本16日主辦單位三立公布紅毯卡司，吳慷仁將與《有生之年》製作人林心如、演員謝展榮、方志友、鄭元暢一起走紅毯，不過，吳慷仁不久後便以「工作無法排開」表示無法參與金鐘盛會，讓許多觀眾感到可惜。