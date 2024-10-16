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羅志祥宣布11月台東開唱！　同場還有超多大咖

記者蔡琛儀／台北報導

「嗨!出發吧 來台東」演唱會將11月9日、10日舉辦，主辦單位今公布第三波卡司，包括羅志祥、林宥嘉、萬芳、彭佳慧、babyMINT 、國語作業簿DJ秀。

▲▼羅志祥、彭佳慧、萬芳出席「嗨!出發吧 來台東」演唱會。（圖／台東縣政府提供）

▲羅志祥出席「嗨!出發吧 來台東」演唱會。（圖／台東縣政府提供）

羅志祥年底將在高雄巨蛋開唱，強調這次將帶來絕無冷場、精彩不斷的演出將溫暖送給台東，他直呼：「哇！應該10年了吧，這次聽到要去台東表演，真的很開心也很興奮！」透露阿祖是台東成功人，在小時候有去過，但印象很模糊了，這次希望回去可以再找尋兒時回憶。他號召歌迷一起來台東走走：「台東是一個很美的地方，光聞到空氣就清晰，很舒服，希望大家有空有時間的話，一起來台東感受一下當地的美景！」

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萬芳2022年曾在台東生活兩個多月：「感受到狹長形的台東有著豐富的景色和人文，有山有田有大海，山線與海線的不同視覺與空氣，不管是從山線的池上、關山、鹿野，或是海線的長濱、成功、都蘭、多良、太麻里等等。」談起台東美食，萬芳大讚：「這些年有越來越多的年輕人返鄉創業開店，也有老店依舊帶來味蕾的記憶。」最後呼籲粉絲們好好來觀光。

▲▼羅志祥、彭佳慧、萬芳出席「嗨!出發吧 來台東」演唱會。（圖／台東縣政府提供）

▲▼萬芳、彭佳慧出席「嗨!出發吧 來台東」演唱會。（圖／台東縣政府提供）

▲▼羅志祥、彭佳慧、萬芳出席「嗨!出發吧 來台東」演唱會。（圖／台東縣政府提供）

金曲歌后彭佳慧相當雀躍：「非常興奮！好久沒到東海岸演出，距離家鄉屏東到台東只要2小時距離，卻有種特別氛圍很chill、恬靜純樸。」至今仍難忘米苔目、炸雞的美味，她笑說：「上次我帶一大包米回台北！」當時與同學開著車出發到台東玩，一起住在山上民宿，也去了池上、看到一整片金黃色稻穗美麗畫面！她充滿感動：「那趟旅程很珍貴，很希望立刻唱歌給台東的朋友聽。」預告會帶來耳熟能詳、能一起唱的歌。

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