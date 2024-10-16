啦啦隊女神座車國道遭卡車追撞！「後半部全毀」玻璃狂噴　她1徵兆逃劫

記者田暐瑋／綜合報導

中職樂天桃猿隊啦啦隊總監陸筱晴外型甜美，近年憑藉出色的舞蹈和親和力備受粉絲歡迎，14日她差點遭遇嚴重的車禍事件，但肇事司機的態度卻相當隨便，讓她火大把此事PO網引發討論。

▲陸筱晴險遇卡車追撞。（圖／翻攝自陸筱晴IG）



陸筱晴14日原要搭乘經紀人的車前往台南球場，但因時間緊迫最後決定改乘高鐵，賽事進行至半場時，她的手機突然從座位上滑落，用鐵線串成的手機串串通通掉落，她傻眼說：「怎麼會？我完全沒有動，更沒有扯到它，就放在腿上，怎麼就斷了？」同行朋友安慰她：「擋災擋災，它幫你化解了一個災難！」

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當時陸筱晴未將此事放在心上，直到比賽結束後，才得知經紀人在國道上被一輛大卡車猛烈追撞，車輛嚴重受損，車輛後半部幾乎全毀，玻璃碎片滿佈後座，狗狗從後座飛到前座，嚇得狂發抖，幸運的是，經紀人有繫上安全帶，否則以撞擊當下的力道應該也會飛出車外。

▲陸筱晴險遇卡車追撞。（圖／翻攝自陸筱晴IG）



陸筱晴想起手機串掉落的徵兆，不禁毛骨悚然，「不過也太玄了吧⋯原本我應該在車上的⋯」此外，肇事的卡車司機在事故發生後的行為更是讓人憤怒，當下竟笑著向經紀人解釋道：「我在撿打火機，沒看到你。」並且試圖隱藏車牌，似乎有逃逸的意圖，行徑相當惡劣。